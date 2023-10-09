Сергей Жуков отреагировал на скоропостижную смерть музыканта из “Руки вверх”

Сергей Жуков отреагировал на скоропостижную смерть музыканта из “Руки вверх” в интервью Пятому каналу. Он сообщил, что все родственники и друзья Владимира Капырина пребываю в шоке от произошедшего.

“У нас все подавлены и в трауре”, – сообщил Сергей. Также он уточнил, что лично будет общаться с отцом клавишника.

Музыкант из группы “Руки вверх” Владимир Капырин был найден мертвым у себя в квартире в Кунцеве с пробитой головой, как сообщает телеканал “360”. По некоторым данным, накануне у Капырина был конфликт с неизвестными людьми, ему поступали угрозы. Из квартиры Капырина пропали деньги и смартфон.

В соответствии с проведенной судмедэкспертизой, у музыканта не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако родственники умершего выразили сомнения в результатах экспертизы. Точная причина смерти устанавливается и будет озвучена позже.

Владимир Капырин родился в семье музыкантов. До сотрудничества с Жуковым и группой “Руки вверх” он работал в нескольких музыкальных коллективах, а в последнее время гастролировал с ним в составе известной группы. По словам отца музыканта, у его сына были проблемы с алкоголем.

Напомним, что информация о смерти музыканта из “Руки вверх” появилась восьмого октября. Об этом ранее писали “Дни.Ру”.