Пентагон пригрозил подорвать Аризону, если Россия устроит термоядерный взрыв в Сибири

Военное командование Соединённых Штатов определилось с целью для симметричного ответа на предполагаемый взрыв российского термоядерного заряда в Сибири – это будет пустыня в штате Аризона, в районе больших каньонов.

В качестве запасных вариантов определены еще два места, где может быть взорван мощный термоядерный заряд, однако точное местоположение не раскрывается. По мнению блогеров-экспертов, это может быть пустыня в Неваде или даже Йеллоустонский заповедник. Официально пока подтверждён только полигон в Аризоне.

– Если Россия пойдёт на эти попытки запугивания, мы готовы ответить ещё более сильным ударом по своей территории, при котором пострадает гораздо больше электронных устройств в радиусе до 300 миль от эпицентра взрыва, – пригрозили в Пентагоне.

—