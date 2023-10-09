 

Пентагон пригрозил подорвать Аризону, если Россия устроит термоядерный взрыв в Сибири

09.10.2023, 11:33, Разное
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Военное командование Соединённых Штатов определилось с целью для симметричного ответа на предполагаемый взрыв российского термоядерного заряда в Сибири – это будет пустыня в штате Аризона, в районе больших каньонов.

В качестве запасных вариантов определены еще два места, где может быть взорван мощный термоядерный заряд, однако точное местоположение не раскрывается. По мнению блогеров-экспертов, это может быть пустыня в Неваде или даже Йеллоустонский заповедник. Официально пока подтверждён только полигон в Аризоне.

– Если Россия пойдёт на эти попытки запугивания, мы готовы ответить ещё более сильным ударом по своей территории, при котором пострадает гораздо больше электронных устройств в радиусе до 300 миль от эпицентра взрыва, – пригрозили в Пентагоне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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