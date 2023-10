Скандалы: «Это конец эпохи магнатов»

Как Руперт Мердок сколотил состояние на скандалах и изменил мировую политику

Медиамагнат Руперт Мердок заявил, что покинет пост главы корпораций Fox и News и передаст бразды правления своему сыну Лахлану. Наследие бизнесмена включает телекомпании Fox News, Sky Television, а также газеты The Wall Street Journal, The Times и New York Post. 92-летний миллиардер за время своей длинной карьеры сумел не только сколотить солидное состояние, но и во многом изменить мир медиа.

Последний император — в материале «Ленты.ру».

Газетный принц

Кит Руперт Мердок (от использования своего первого имени он со временем решит отказаться) родился 11 марта 1931 года в австралийском Мельбурне в семье военного репортера, который впоследствии стал местным газетным магнатом. Его отец сэр Кит Мердок-старший начал готовить Руперта к ведению семейного бизнеса с малых лет. В колледже он был редактором студенческих изданий, а затем работал неполный день в ежедневной газете The Herald.

В 19 лет Руперт уехал в Англию и поступил в Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику.

Во время учебы Мердок получил от друзей прозвище Красный Руперт — он стал фанатом трудов Владимира Ленина и даже украсил его бюстом свою комнату

В Оксфорде он вступил в левоцентристскую Лейбористскую партию, которая боролась за социальную справедливость и права трудящихся.

В 1952 году сэр Кит Мердок умер и оставил сыну две газеты и множество долгов. Руперт вернулся в Австралию, получил степень магистра и проработал какое-то время помощником редактора в Daily Express. Финансовые показатели доставшихся ему газет Аделаиды News Limited и The Sunday Mail были ужасными, однако именно с них молодой предприниматель начал стоить свою империю.

Новые правила

Мердок решил во что бы то ни стало исправить ситуацию, а для этого нужно было увеличить тираж. Именно тогда он решил изменить привычный шаблон верстки изданий, выделив больше места для освещения спортивных событий и скандалов и размещая юмористический контент. Издания Мердока также начали делать ставки на громкие привлекательные заголовки. Тогда конкуренты Мердока не воспринимали эти новшества всерьез, а зря.

Сегодня медиамагнат известен как изобретатель современного таблоида

Ставка Мердока сыграла, и он начал скупать проблемные австралийские газеты — Sunday Times (Перт) в 1956 году, сиднейский таблоид The Daily Mirror в 1960-м и другие небольшие издания. После присоединения к растущей медиаимперии Мердока их стиль и редакционная политика менялись, а тиражи и прибыль росли за счет ставки на освещение горячих тем.

В 1964 году бизнесмен запустил The Australian — третью национальную газету и первую ежедневную. В отличие от других газет Мердока, она не была таблоидом. Создавая ее, предприниматель шел на большой коммерческий риск, так как в те годы издание национальных газет не было прибыльным. Большинство из них получали деньги от рекламы компаний из тех городов, в которых они издавались, и не было ясно, найдется ли достаточно общенациональных рекламодателей для существования газеты.

Именно с The Australian Мердок начал свое политическое влияние, поддерживая с первого выпуска лидера Австралийской деревенской партии сэра Джона Макьюэна, а затем Австралийскую лейбористскую партию.

Британские амбиции

В 1968 году Мердок понял, что ему стало тесно в родной Австралии. Он купил свой первый британский актив — убыточную News of the World, а через год — такую же проблемную The Sun, которую сделает самым известным таблоидом.

Молодой бизнесмен решил не менять стилистику изданий, лишь усилив их скандальную направленность.

Редакторы получили распоряжение больше освещать спортивные темы, политику и секс. Это дало свои плоды: тиражи и прибыль росли, а влияние Мердока в Британии крепло

В 1981 году он приобрел у канадского издателя Кеннета Томсона The Times и The Sunday Times — не без помощи премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Правительство страны пропустило заявку Мердока на покупку газет без рассмотрения комиссией по монополиям и слияниям. В 2012 году в архивах Тэтчер были найдены документы, подтверждающие секретную встречу Мердока с премьер-министром за месяц до заключения сделки, на которой бизнесмен заявил о своих планах.

На момент покупки старейшая газета Великобритании была в упадке, и прежний владелец подумывал о ее закрытии. Однако методы Мердока сработали и здесь: издание выходит до сих пор и стало одним из самых узнаваемых в мире и самым популярным в Соединенном Королевстве.

Американская мечта

Свою деятельность в Штатах бизнесмен начал с привычной сферы печатных СМИ. В 1973 году он приобрел две первые газеты в США — техасские San Antonio Express и San Antonio News, а через год перебрался в Нью-Йорк. В 1976 году он купил The New York Post, а в 1979-м создал медиахолдинг News Corporation, зарегистрированный в Австралии, который объединил все СМИ, принадлежащие Мердоку.

В 1985 году Мердок решил расширить сферу своего и без того внушительного влияния на медиа и купил американскую кинокомпанию 20th Century Fox, а после начал экспансию, скупая региональные телекомпании. В том же году он стал гражданином США — к смене паспорта его подтолкнули американские законы, по которым владеть телевещательными компаниями в стране могут только американцы.

И здесь снова не обошлось без политики. Роджер Стоун-младший, доверенное лицо 40-го президента США Рональда Рейгана, признавал, что именно Рейган помог Мердоку со сделкой с The New York Post, а бизнесмен со своими изданиями позже помог Рейгану в ходе избирательной кампании 1980 года. Администрация президента не осталась в долгу и способствовала скорейшему получению предпринимателем американского гражданства.

Король голубых экранов

9 октября 1986 года американец Мердок создал Fox Broadcasting Company. Телекомпания станет настолько успешной, что через десять лет окажется крупнейшей вещательной сетью в США с долей 35 процентов аудитории. Успех и популярность компании принесли в том числе известные во всем мире сериалы «Секретные материалы», «Доктор Хаус», «Женаты… с детьми» (на российском ТВ транслировалась его адаптация «Счастливы вместе»), «Кости», «Побег» и мультсериалы «Футурама» и «Гриффины». Еще один культовый проект Fox, появившийся в эфире в 1989 году, — «Симпсоны», который установил сразу несколько рекордов. Мультфильм стал самым длинным ситкомом в истории и самым продолжительным по количеству серий анимационным ситкомом.

Не обошел стороной Мердок и британское телевидение, запустив в 1989 году первую в королевстве спутниковую телекомпанию Sky Television. В следующие десять лет он также вышел на телевизионные рынки Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.

10 лет потребовалось Fox Broadcasting, чтобы стать крупнейшей вещательной сетью в США с долей 35 процентов аудитории

В 1996 году Мердок решил составить конкуренцию CNN и запустил кабельный канал Fox News, где 24 часа в сутки транслируются новости. По данным исследования 2009 года, он стал вторым кабельным каналом по числу зрителей в прайм-тайм, при этом там выходили девять из десяти ведущих программ в категории «Кабельные новости».

В 2004 году Мердок перерегистрировал News Corporation из Австралии в американский штат Делавер. И снова причиной «переезда» стали законы: в США иностранным гражданам, корпорациям и госорганам запрещено владеть более чем 25 процентами в телерадиокомпаниях страны. Еще одной причиной смены прописки стало желание привлечь больше инвесторов, которые неохотно покупали на бирже акции неамериканских компаний.

Интриги и скандалы

Долгие годы карьеры Мердока не были безоблачными, особенно в последние пару десятилетий. В 2005 году бизнесмен запланировал освоить сферу социальных медиа и купил корпорацию Intermix Media, владевшую MySpace, за 580 миллионов долларов. Тогда сайт был вторым по посещаемости в интернете после поисковика Yahoo!. Однако уже через шесть лет корпорация News Corp. продала актив с огромным убытком. Сумма сделки по приобретению стремительно терявшей популярность платформы составила всего 35 миллионов долларов. Причиной резкого падения популярности и цены стал стремительный взлет Facebook (принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России).

В 2007 году главный редактор британского таблоида News of the World Энди Коулсон вынужден был подать в отставку после так называемого «королевского телефонного скандала». Два репортера газеты, Клайв Гудман и Гленн Малкер, как выяснилось, взламывали и прослушивали телефонные переговоры королевской семьи и других высокопоставленных лиц страны. Первоначальное расследование и суд были начаты после того, как у принца Уильяма возникли подозрения по поводу статьи, посвященной травме его колена, где содержалась личная информация.

В 2011 году News of the World был закрыт из-за очередного скандала с прослушиванием разговоров — на этот раз на телефонах звезд. Издание заплатило пострадавшим знаменитостям (среди них были актеры Хью Грант и Сиенна Миллер) 15 миллионов фунтов стерлингов по условиям мирного соглашения. На фоне скандала подал в отставку советник британского премьер-министра по связям с общественностью Энди Коулсон, который ранее был главным редактором News of the World.

После скандалов Мердок разделил News Corporation на News Corp., которая занялась изданием газет и книг, и 21st Century Fox (телекомпании и производство фильмов). В 2017 году Мердок договорился о продаже последней Disney, в сделку в том числе вошли популярные кинофраншизы компании. Официально продажа была завершена в 2019 году, при этом часть телевизионных активов ранее были выделены в Fox Corporation, в том числе телеканал Fox News, и до сих пор принадлежат семье Мердоков.

Еще одно громкое дело касается выборов президента США в 2020 году.

В апреле 2023 года телеканал Fox News заключил внесудебное соглашение и выплатил 787,5 миллиона долларов Dominion Voting Systems по иску о клевете.

Телеканал заявлял, что машины для голосований компании-истца использовались для фальсификации результатов и были настроены таким образом, чтобы обеспечить поражение Дональда Трампа, поддерживая позицию политика. Подобные заявления в эфире делали звездные ведущие Fox, при этом в судебных документах канал утверждал,

что Мердок напрямую не влиял на освещение выборов.

Долгое время Fox News считался единственным крупным каналом, поддерживающим президента Трампа и республиканцев. Однако во время выборов 2020 года он стал первым, кто заявил о проигрыше действующего лидера в Аризоне. По слухам, Дональд и его советник звонили Мердоку в ночь после голосования и требовали выступить с опровержением.

$787,5 млн выплатил Fox News компании Dominion Voting Systems по иску о клевете, касающейся фальсификации результатов президентских выборов в США в 2020 году

Позже из материалов судебного дела стало известно, что Руперт Мердок предположил, что в США могут возникнуть «беспорядки, каких не было никогда раньше», если результаты выборов будут пересмотрены в пользу Трампа. Медиамагнат также назвал смешной идею о том, что законодатели могли изменить результаты голосования, и сказал, что реальная опасность заключается в том, что Трамп может сделать на посту президента. Эта ситуация окончательно разрушила отношения Дональда Трампа и некогда лояльного ему телеканала.

Перезагрузка

В сентябре 2023-го Руперт Мердок передал полномочия главы правления корпораций Fox с оборотом 15 миллиардов долларов и News (12 миллиардов долларов) своему сыну Лахлану, исполнительному директору Fox. Эту должность он получил после продажи 21st Century Fox Disney. Руперт останется в созданных им компаниях в качестве почетного председателя. «Это конец эпохи основателей-магнатов», — сказал бывший исполнительный директор News Corp. Джонатан Миллер, который работал вместе со старшим Мердоком.

В 2005 году Лахлан Мердок уходил из Fox после конфликта с другими руководителями компании. Учитывая этот факт, решение отца стало для многих неожиданностью, так как более ожидаемым наследником империи считался младший сын Руперта — Джеймс. В течение длительного времени он занимал различные должности в корпорациях Мердока, однако в 2020 году покинул совет директоров News Corp. из-за «разногласий по поводу некоторых редакционных материалов, опубликованных новостными агентствами компании, и некоторых других стратегических решений».

Это конец эпохи основателей-магнатов

Джонатан Миллер, бывший исполнительный директор News Corp.

Остается только догадываться, как изменится стиль управления корпорацией и редакционная политика телеканалов и газет под руководством Лахлана. Главным вопросом остается участие Fox Corporation в президентской гонке в следующем году. «Это дает возможность перезагрузить отношения между президентом Трампом и телеканалом Fox News», — сказал стратег-республиканец Рон Бонжан о назначении Лахлана Мердока. Отношения медиахолдинга и бывшего главы Белого дома испортились после скандала с фальсификацией выборов в 2020 году.

У компаний «крепкое здоровье, как и у меня», сказал Руперт в письме сотрудникам корпорации, сообщая о своем уходе. «У нас есть все основания для оптимизма в отношении предстоящих лет — я определенно оптимист и планирую здесь во всем участвовать. Но битва за свободу слова и, в конечном счете, за свободу мысли никогда не была более напряженной», — добавил миллиардер.

Влада Горячева

Оригинал материала: “Лента.Ру”