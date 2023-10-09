 

Digital Trends: WIndows 11 стала непопулярной из-за высоких системных требований

09.10.2023, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аналитическая фирма Lansweeper провела исследование, в ходе которого проанализировала 33 миллиона корпоративных компьютеров. Их вывод, опубликованный в статье Digital Trends, утверждает, что одной из главных причин медленного распространения Windows 11 стали его высокие системные требования.

Согласно данным Lansweeper, на начало октября 2023 года доля Windows 11 среди других версий операционных систем составляла всего 8,35%. Это значение считается незначительным увеличением по сравнению с предыдущим годом, когда она была равна 5,74%. Аналитики описывают этот рост как “небольшой скачок”.

Исследование Lansweeper также показало, что только 67,5% рабочих станций обладают необходимой мощностью для установки Windows 11. То есть, их процессоры имеют тактовую частоту выше 1 ГГц, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ и более, а встроенной памяти у них не менее 64 ГБ. Важно отметить, что ИТ-службы не спешат обновлять технопарки компаний, так как процесс установки Windows 11, а также его настройка и поддержка занимают много времени.

Согласно данным Lansweeper, сегодня самой популярной версией операционной системы Microsoft остается Windows 10, установленная на 80,56% компьютеров. Windows 11 занимает второе место с 8,35%, а Windows 7 третье с 1,34%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / В Вайоминге они обнаружили удивительные вещи о динозаврах

09.10 / Эксперт Вакуленко: лауреат Голдин внедрила семью в модели экономики труда

09.10 / В Карелии местный житель открыл вытрезвитель для птиц

09.10 / С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья

09.10 / Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы

09.10 / Европарламент торжественно проводил на пенсию последнего гетеросексуального депутата

09.10 / Мнение: Прорыв зомбаков через Стену

09.10 / Модным соусом стало новое лекарство: перец горошком и мед

09.10 / Украина осуществила более 5 тысяч кибератак на Россию с начала 2022 года

09.10 / “Нужно это принять” – почему пережившая потрясение Хилькевич отказалась от аборта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика