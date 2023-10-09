Digital Trends: WIndows 11 стала непопулярной из-за высоких системных требований

Аналитическая фирма Lansweeper провела исследование, в ходе которого проанализировала 33 миллиона корпоративных компьютеров. Их вывод, опубликованный в статье Digital Trends, утверждает, что одной из главных причин медленного распространения Windows 11 стали его высокие системные требования.

Согласно данным Lansweeper, на начало октября 2023 года доля Windows 11 среди других версий операционных систем составляла всего 8,35%. Это значение считается незначительным увеличением по сравнению с предыдущим годом, когда она была равна 5,74%. Аналитики описывают этот рост как “небольшой скачок”.

Исследование Lansweeper также показало, что только 67,5% рабочих станций обладают необходимой мощностью для установки Windows 11. То есть, их процессоры имеют тактовую частоту выше 1 ГГц, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ и более, а встроенной памяти у них не менее 64 ГБ. Важно отметить, что ИТ-службы не спешат обновлять технопарки компаний, так как процесс установки Windows 11, а также его настройка и поддержка занимают много времени.

Согласно данным Lansweeper, сегодня самой популярной версией операционной системы Microsoft остается Windows 10, установленная на 80,56% компьютеров. Windows 11 занимает второе место с 8,35%, а Windows 7 третье с 1,34%.