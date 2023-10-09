 

Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева

09.10.2023, 10:40, Разное
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Внучка ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева заявила о пропаже драгоценностей своего дедушки. Главный вопрос, который интересует свидетелей этого инцидента – почему об этом заявили только сейчас – спустя пять месяцев после его смерти? По словам внучки, этим вопросом никто не занимался с момента похорон.

Как заявила Маруся взять драгоценности никто не мог, так как доступа к месту их нахождения у посторонних не было . При этом ценные вещи Зайцев не хранил в сейфе. На постоянной основе в дом могли войти только сотрудники охраны, камердинер и домработница. Но они очень давно работают в их семье, и вопрос недоверия к ним даже не рассматривается.

Многие задаются вопросом, понимал ли Вячеслав Зайцев, кто с ним находился рядом в последнее время. По словам участников программы “Звезды сошлись” на НТВ, Вячеслав Михайлович с трудом узнавал свое окружение в последнее время.

У модельера, по словам внучки, пропали запонки, дорогие часы, а также брошь, подаренная Вячеславу Зайцеву музеем Эрмитаж. Эвелина Бледанс порекомендовала Марусе обратиться в полицию. на что девушка ответила: “Папа не видит возможным писать заявление “, при этом намекнула, что вина за случившееся может лежать на бывшем директоре дома моды Зайцева Николае Головине.

Ранее у девушки был конфликт с Головиным. Он заявлял, что Маруся незаконнорожденная внучка модельера. Бывший сотрудник дома моды также заявил, что Зайцев никогда не хранил бриллиантов и был к ним равнодушен, а также не носил дорогих часов. Он рассказал, что внучка модельера не имеет профессионального образования, и на работе бывала редко.

Так что же в этой истории правда? Была ли это месть за прошлое противостояние или произошла реальная кража? Если наследники Зайцева не намерены подавать заявление в полицию, об этом мы вряд ли узнаем.


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