Разработанная в МИСИС система ускоряет работу Face ID на всех устройствах

Ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС, сотрудничая с экспертами Национального исследовательского университета ВШЭ и Института искусственного интеллекта AIRI, представили новую систему, которая автоматически оптимизирует нейросети для сервисов распознавания лиц. Это приводит к существенному ускорению работы подобных программ на смартфонах, планшетах и устройствах “умного” дома.

Традиционные сервисы Face ID включают в себя несколько слоев нейросетей, каждый из которых ответственен за анализ различных аспектов изображения. Разработанное ПО от НИТУ МИСИС упрощает и автоматизирует процесс выбора компонентов Face ID, чтобы получить наиболее эффективный сервис распознавания. Эта российская разработка учитывает технические характеристики каждого устройства, на котором она работает. Такие оптимизированные системы Face ID могут работать даже на самых слабых устройствах со скоростью в 5-10 миллисекунд.

Главная ценность программы НИТУ МИСИС заключается в том, что она может значительно ускорить разработку и внедрение систем распознавания лиц в организациях, имеющих устройства с разной вычислительной мощностью.

Руководитель исследования, заместитель директора центра искусственного интеллекта НИТУ МИСИС Андрей Савченко подчеркнул, что система позволяет автоматически выбирать наилучшую модель для каждого конкретного устройства, что избавляет от необходимости тратить время на ручной подбор и обеспечивает надежную работу сервиса на всех устройствах.

Система разработана на основе открытого исходного кода и доступна для скачивания на портале GitHub. Более подробная информация о технологии НИТУ МИСИС доступна в статье, опубликованной в научном журнале IEEE Access.