Московские врачи провели уникальную операцию по пересадке аппендикса

В Москве врачи впервые в истории успешно пересадили червеобразный отросток кишечника, который также называют аппендиксом.

Эта операция ещё не проводилась никогда и нигде в мире, поэтому отечественные хирурги по праву могут считаться первопроходцами.

Пересадку аппендикса осуществили 62-летнему состоятельному пациенту, пожелавшему остаться анонимным. По словам мужчины, в какой-то момент он вспомнил о том, что ещё в советские времена ему удалили аппендикс из-за воспаления. Повторно осознав этот факт, он ощутил себя «не вполне целостным». Сначала его отправили на консультацию к психологу, однако он заявил, что «не псих какой-нибудь», а также пригрозил врачу расстрелять его из травматического пистолета. После этого консилиум, состоящий из врачей, спонсоров больницы и чиновников Минздрава, решил готовить клиента к операции.

Сейчас пациент уже вышел из постоперационного периода, который был сокращён с 30 дней до 6 часов его волевым решением с демонстрацией врачам и медперсоналу травматического пистолета. По словам медиков, операция прошла успешно, а состояние прооперированного сейчас скорее всего удовлетворительное.

– Трансплантология всегда была без преувеличения нашей сильной стороной. Сегодня пересаживаем аппендикс, завтра – голову, послезавтра – ещё что-нибудь. Медицина! – сказал пресс-секретарь больницы.

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