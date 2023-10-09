 

Звезду фильма “Елки” госпитализировали с увечьями после драки в Москве

09.10.2023, 9:30, Разное
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С российским актером Павлом Баршаком случился инцидент в Москве. Артиста увезли в больницу с переломом ребер и пробитой грудной клеткой.

По информации телеканала “360”, артист подрался с неким мужчиной, которой через окно балкона проник в дом к его подруге. Баршак физически превзошел оппонента, поэтому последнему пришлось ретироваться через окно. После этого актер обратился за медицинской помощью. В данный момент он находится в хирургическом отделении.


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