Звезду фильма “Елки” госпитализировали с увечьями после драки в Москве

С российским актером Павлом Баршаком случился инцидент в Москве. Артиста увезли в больницу с переломом ребер и пробитой грудной клеткой.

По информации телеканала “360”, артист подрался с неким мужчиной, которой через окно балкона проник в дом к его подруге. Баршак физически превзошел оппонента, поэтому последнему пришлось ретироваться через окно. После этого актер обратился за медицинской помощью. В данный момент он находится в хирургическом отделении.