 

Индийские хакеры поддержали Израиль в кибервойне против ХАМАС

09.10.2023, 8:40, Разное
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Во время вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС индийские хакеры выступили на стороне Израиля, присоединившись к мировой кибервойне, пишет индийская газета Daily News and Analysis.

Согласно данным издания, ХАМАС задействовал своих лучших хакеров для попытки взлома компьютерных систем обороны Израиля. Их первой целью стала израильская противоракетная система “Железный купол”.

После серии хакерских атак на израильские правительственные и медиасайты, Индия, долгое время считавшаяся союзницей Израиля, решила оказать поддержку. Ее хакеры присоединились к кибервойне против Палестины.

Согласно статье, индийские хакеры взломали сайты Палестинского национального банка и Национальной телекоммуникационной компании, а затем атаковали официальный сайт ХАМАС.


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