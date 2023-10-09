Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат?

Правильно подобранный

парфюм может подчеркнуть ваш неповторимый образ и создать незабываемое

впечатление. Но рынок ароматов сегодня предлагает огромное множество вариантов,

и выбрать то, что вам действительно подойдет, бывает нелегко. “Дни.ру” поговорили с Татьяной Шендерман, бьюти-экспертом интернет-магазина Shopping Live,

и выяснили, какие отличия есть между продукцией масс-маркета и селективными

ароматами и как найти “свой” парфюм.

Рынок

масс-маркета

Ароматы масс-маркета можно найти в почти любых

косметических магазинах. Они пользуются популярностью из-за доступной цены и

широкого ассортимента. Композиция таких духов обычно простая и привычная, а

ноты аромата знакомы и понятны большинству людей. В таких продуктах часто

используют недорогие компоненты, которые влияют на стойкость и раскрытие

аромата. Такие духи подойдут для тех, кто любит насыщенные и легкие запахи и не

хочет “заморачиваться”.

Нишевые

ароматы

Нишевая парфюмерия – настоящее искусство

создания ароматов, уникальных, сложных и необычных. Эти духи часто производятся

и продаются в ограниченных количествах. Нишевые парфюмы обладают глубокой

композицией и раскрывают свой потенциал только при соприкосновении с кожей.

Из-за этого один и тот же аромат может звучать на каждому человеке по-своему. В

селективных парфюмах используют более качественные ингредиенты, а за счет

высокой концентрации масел такие ароматы дольше держатся на коже и расходуются

медленнее. Иногда для стойкого шлейфа достаточно всего нескольких капель.

Почему

селективные ароматы стали популярны?

Нишевая парфюмерия — это возможность выразить

свою уникальность и стиль через аромат. Именно этот запрос все чаще появляется

у покупателей, поэтому они отправляются на поиски “того самого” запаха, который

выделит их из толпы и будет откликаться их самоощущению. Развивать направление

селективных ароматов помогает и ситуация на рынке: многие знакомые всем бренды

стали редкими гостями на полках магазинов, и аудитория перенесла свое внимание

на альтернативные продукты.

Кроме того, сами производители стали проявлять

больше интереса к творческому поиску и парфюмерным экспериментам, позволяющим

создавать нестандартные решения. Это привлекает ценителей многогранных ароматов

— такие люди готовы инвестировать в качество, оригинальность и эксклюзивность.

Как

выбрать качественный аромат?

Выбор парфюма, который подойдет именно вам, —

индивидуальный и интуитивный процесс, который может занять некоторое время. Не

торопите себя и ориентируйтесь на свои ощущения: ароматам нужно время, чтобы

раскрыться, а вам — чтобы принять решение.

1. Первый шаг

на пути к выбору идеального аромата — понимание вашего стиля, характера,

предпочтений. Заранее изучите звучание разных нот: древесных, пряных,

цветочных, свежих, цитрусовых. Это позволит вам понять, какие на какие

композиции стоит обратить внимание при выборе своего аромата. Еще один

вариант — узнать, какие ноты есть в духах, которыми вы уже пользовались, и

оценить, насколько они вам нравились.

2. Ароматы

почти всегда состоят из трех нот. Верхнюю вы услышите сразу при нанесении

парфюма, среднюю, которая будет держаться несколько часов, — через 20

минут. А базовую ноту, наиболее стойкую, вы услышите лишь спустя время,

когда аромат будет испаряться. Именно эта нота создает ароматический

“шлейф”. Понимание этой структуры позволит вам оценить, как парфюм будет

изменяться во время использования.

3. Нанесите

парфюм на запястье и походите с ним в течение часа. При взаимодействии с

вашей кожей аромат может меняться, и вы поймете, сочетается ли он с вашим

стилем, комфортно ли вам с ним.

4. Проверяйте

оригинальность парфюмерной продукции: упаковка должна быть качественной и

целой, штрих-код должен совпадать со штрих-кодом страны-производителя.

Приобретать ароматы стоит только у проверенных брендов, производителей и

поставщиков.