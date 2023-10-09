Астронавты отправятся на Луну в скафандрах от Prada

Итальянский модный дом Prada будет совместно с Axiom Space из Техаса разрабатывать скафандры для миссии NASA на Луну. Об этом сообщила газета The Guardian. Миссия «Артемида III», как планируется, отправится на естественный спутник Земли в 2025 году.



AP

Prada выведет свои проекты на новый космический уровень, пишет The Guardian. Итальянский дом моды объявил о своём партнёрстве с Axiom Space из Техаса по разработке скафандров для астронавтов NASA, которые отправятся в 2025 году в миссию «Артемида III». Это будет первый полёт человека на Луну с 1972 года.

Инженеры Prada будут работать вместе с командой Axiom Space Systems на протяжении всего процесса, а также разрабатывать решения по материалам и конструктивным особенностям для защиты астронавтов от действия различных сред.

Генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини отметил: «Опыт Prada в работе с сырьём, технологии производства и инновационные концепции дизайна позволят использовать передовые технологии, чтобы не только гарантировать астронавтам комфорт на лунной поверхности, но и учесть человеческий фактор, что так важно, но чего не было в устаревших скафандрах».

Директор по маркетингу Prada Group Лоренцо Бертелли назвал это партнёрство «настоящим праздником силы человеческого творчества и инноваций в развитии цивилизации». «Для нас большая честь быть частью этой исторической миссии вместе с Axiom Space», — заявил он.

По словам конструкторов, в новых скафандрах будет большая гибкость, зашита от суровых условий, а также специальные инструменты для исследования и научных возможностей.

«Артемида III» станет первой пилотируемой миссией NASA на южный полюс Луны, в её состав войдут первая женщина и первый цветной человек, которые высадятся на Луне. Астронавты будут фотографировать и снимать на видео поверхность Луны, исследовать геологию и собирать различные образцы с южного полюса Луны.

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