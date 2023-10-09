 

Астронавты отправятся на Луну в скафандрах от Prada

09.10.2023, 8:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Итальянский модный дом Prada будет совместно с Axiom Space из Техаса разрабатывать скафандры для миссии NASA на Луну. Об этом сообщила газета The Guardian. Миссия «Артемида III», как планируется, отправится на естественный спутник Земли в 2025 году.


AP

Prada выведет свои проекты на новый космический уровень, пишет The Guardian. Итальянский дом моды объявил о своём партнёрстве с Axiom Space из Техаса по разработке скафандров для астронавтов NASA, которые отправятся в 2025 году в миссию «Артемида III». Это будет первый полёт человека на Луну с 1972 года.

Инженеры Prada будут работать вместе с командой Axiom Space Systems на протяжении всего процесса, а также разрабатывать решения по материалам и конструктивным особенностям для защиты астронавтов от действия различных сред.

Генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини отметил: «Опыт Prada в работе с сырьём, технологии производства и инновационные концепции дизайна позволят использовать передовые технологии, чтобы не только гарантировать астронавтам комфорт на лунной поверхности, но и учесть человеческий фактор, что так важно, но чего не было в устаревших скафандрах».

Директор по маркетингу Prada Group Лоренцо Бертелли назвал это партнёрство «настоящим праздником силы человеческого творчества и инноваций в развитии цивилизации». «Для нас большая честь быть частью этой исторической миссии вместе с Axiom Space», — заявил он.

По словам конструкторов, в новых скафандрах будет большая гибкость, зашита от суровых условий, а также специальные инструменты для исследования и научных возможностей. 

«Артемида III» станет первой пилотируемой миссией NASA на южный полюс Луны, в её состав войдут первая женщина и первый цветной человек, которые высадятся на Луне. Астронавты будут фотографировать и снимать на видео поверхность Луны, исследовать геологию и собирать различные образцы с южного полюса Луны.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат?

09.10 / Нападение террористов из ХАМАС на Израиль перевернёт всю региональную политику

09.10 / «Ядовитая атмосфера» — политическая жизнь США находится в состоянии хаоса

08.10 / Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности

08.10 / Как выбрать репетитора: советы и рекомендации

08.10 / «Начало конца для Украины?» — Sky News о том, как Киев теряет поддержку Запада

08.10 / Washington Times – Трамп обвинил Байдена в финансировании атаки на Израиль

08.10 / Украина якобы «запрещает правду» — журналистам ограничивают темы для вопросов и не пускают на фронт

08.10 / «Неудачник» Байден не способен вести внешнюю политику — Украина и Израиль тому подтверждение

08.10 / Клавишник группы “Руки Вверх” найден мертвым в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика