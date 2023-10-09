Мнение: О повторении позора Изюма и Балаклеи… Почему так случилось?

В прошлом году это был действительно болезненный урок, когда одна из самых грозных армий мира была вынуждена «перегруппировываться» под ударами намного менее оснащённого в военном отношении противника. Который применил едва ли не дедовскую тактику и… неожиданно добился успеха.

Казалось бы, те горькие уроки должны были выучить все. Но — нет.

Случился ещё более эпичный провал.

У Армии обороны Израиля.

Которой «надавали по щам» бородатые воины в кроксах. Наверное, многие на пространстве нынешней «осьмушки суши», глядя на то, как вооружённые лишь китайскими «калашами» джихадисты из ХАМАС на мопедах и парапланах под вой сирен и шум ракет захватывают врасплох опорные пункты ЦАХАЛ, как уверенно берут в плен подготовленных солдат, как «трофеят» современную военную технику, испытывали чувство дежавю. В прошлом году почти так же, используя кустарно бронированные «бандеромобили» с установленными на них старенькими КПВ, «Утёсами» или американскими М60, — модернизированный концепт легендарной «тачанки» — штурмовые группы ВСУ сумели вклиниться в первую линию обороны, проскочив «опорники». Ну а далее развили первоначальный успех, введя в действие БТР и БМП.

Последних у хамасовцев до сих пор не было (со вчерашнего дня — появились в некотором количестве), но первая фаза штурма опорных пунктов ЦАХАЛ вдоль границы повторяла прошлогоднюю операцию ВСУ с поправкой на местный колорит. Ибо пикапов у арабов было значительно меньше. Да и самих их — тоже: по некоторым данным, весь переполох устроили от пары сотен до тысячи боевиков. Но они сумели действовать скрытно, быстро, разнообразно и эффективно — в том числе, с медийной стороны. И проникли вглубь израильской территории до 30 км на отдельных участках. В общем, для одной из сильнейших армий мира 50-я годовщина войны «Судного дня» стала Днём позора.

Можно было бы конспирологически предположить, что ХАМАС подготовили тренеры из ВСУ. Но на самом деле, вероятно, там были другие инструкторы, оставшиеся за кадром. Как и в случае изюмско-балаклейского прорыва. Ибо только в библейские времена Давид мог победить Голиафа лишь за счёт собственной смекалки и натренированной руки. Современные «давиды» побеждают, когда за ними стои́т другой «голиаф», скрытый в тумане войны (но уши всё равно торчат).

Просто прикиньте, сколько и каких сил было задействовано на техническую и агентурную разведку, чтобы вычислить слабые места в обороне. Сколько усилий было потрачено, чтобы незаметно натренировать разношёрстную толпу на скоординированные действия в бою — на пересечённой местности, в ходе штурмовых операций в городских условиях, при захвате наблюдательных пунктов, зданий, «опорников» и т.п. По вссем видеоматериалам наблюдается, что «каждый солдат знал свой манёвр» — это не один месяц подготовки. И есть информация от пленных боевиков, что их готовили около года — интересно, как это можно было скрыть на площади в 365 км2 — это примерно как два московских административных округа.

Оцените также, насколько быстро и ловко удалось пленить целого израильского генерала у него дома, притом что к охране своего комсостава в ЦАХАЛ относятся очень серьёзно. Наконец, подумайте, насколько грамотным было планирование «Потопа Аль-Аксы», давшее оптимальный выбор времени, места и направления ударов, последовавших одновременно на нескольких участках. Тут, в общем, угадывается нечто более мощное, чем наполовину маргинальная группировка арабской бедноты. Даже с поправкой на то, что не «лучшая в мире разведка прохлопала приготовления ХАМАС», а скорее, политики в Тель-Авиве не давали хода этой информации, которая грозила осложнениями курируемому из Вашингтона «мирному процессу» с Саудовской Аравией.

Но точно так же и год назад, на другом ТВД… Огромный массив данных от воздушной, космической и радиотехнической разведки, идущих непрерывно in real time. Их оперативный и системный анализ, позволивший выявить уязвимые места в обороне, обнаружить расположение командных пунктов, складов, узлов связи. Задействование средств РЭБ, подавивших или нарушивших связь у обороняющихся. Наконец, чёткое, до мельчайших деталей планирование манёвра для каждого подразделения атакующей стороны. За всем этим угадывается «голиаф», имевший опыт разносторонних боевых действий в разных точках земного шара…

И это всё — «секрет Полишинеля», конечно. Особенно в том, кто именно был таким «голиафом» в каждом из обоих рассмотренных случаев.

Так что американский президент Джо Байден может на все лады уверять, мол, «преждевременно делать выводы относительно причастности Ирана к атакам на Израиль». Но кто из людей разумных ему поверит, когда уши торчат?

А ведь понятно, почему он вынужден делать вид?

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