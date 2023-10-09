 

Рупор кремлевской пропаганды: Последний бой Че Гевары

09.10.2023, 4:25, Разное
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Последний бой Че Гевары

Сегодня 56-я годовщина последнего боя, принятого маленькой окруженной группой партизан Че Гевары в боливийском ущелье Чуро, день накануне убийства его, пленного, в школе деревушки Ла-Игера.

За прошедшее время многие превратили образ Гевары в удобную аватарку, портрет, как сертификат собственной революционности на стене удобного кабинета или хорошо продаваемый дизайн для футболок.

Множество лжи и клеветы о нем оказались совершенно безвредны и бессильны, куда опаснее систематическое похищение его образа системой, ставшее сегодняшней операцией по его новой ликвидации.

Хочу напомнить несколько известных и очевидных вещей:

Че был антиимпериалистом. Он не всегда и не во всем соглашался с СССР, но никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы поддерживать войны, развязанные «главным врагом человечества» – правительствами США или НАТО.

Он был гуманистом – нигде и ни при каких условиях он не оправдал бы никакими «высшими целями» революции или справедливости убийства гражданских или пленных врагов. Люди не являлись для него ни материалом, ни инструментом.

И главное – он понимал, что без создания «нового человека», человека, свободного от эгоизма, мелочности и вечного пошлого поиска личной корысти, устремленного к звездам, а не к корыту или власти, ни о каком будущем не может быть и речи. Вся его жизнь – лепка этого нового человека из вещества собственной глины, плоти и крови.

Нынешние обитатели и хранители прошлого никогда не поймут нашей странной привычки постоянно вести с ним бесконечные внутренние беседы и споры.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/cynicalcommies/2271 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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