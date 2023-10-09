Ученые выяснили, какие женщины предпочитают большой пенис

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09.10.2023, 4:15, Разное
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Исследование ученых показало, что существует группа женщин, которые предпочитают партнеров с большими пенисами. Проведенные исследования основывались на анализе предпочтений и сексуальных исключений, а также на опросе большой выборки женщин различного возраста и социального статуса.

Одной из наиболее интересных тенденций было выявлено то, что эта группа женщин, предпочитающих партнеров с большими пенисами, часто имеет определенные представления о сексуальной удовлетворенности. Согласно результатам, эти женщины считают большой размер пениса символом мужской силы, страсти и уверенности в себе. Они также отмечают, что такие партнеры способны доставить им более интенсивные и удовлетворительные ощущения во время сексуальных контактов.

Однако стоит отметить, что это предпочтение не является обязательным для всех женщин. Исследователи также выявили, что большинство женщин не считают размер пениса важным критерием при выборе партнера и относятся к сексуальным отношениям с более комплексным подходом.


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