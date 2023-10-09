Мнение: О выборе между плохим и очень плохим… У Израиля ответа нет?

Что и говорить, поддавшись на уговоры и давление заокеанского партнёра, решившего умиротворить арабский мир за чужой счёт, и слишком полагаясь на это «миротворчество», Израиль пропустил сокрушительный удар. Не факт, что лучшая в мире разведка «прохлопала» приготовления ХАМАС. Скорее, политике в Тель-Авиве не дали хода этой информации, которая грозила подрывом «мирного процесса» с Саудовской Аравией.

Ну, примерно так же советский вождь Иосиф Сталин писал в мае-июне 1941-го «Х***ня!» на докладах разведки о намерениях Вермахта. Итог известен — и он в обоих случаях кровав.

Но сейчас на кону другой вопрос. Не «Кто виноват?», а «»Что делать?». Общественный гнев направлен на террористов и спустить всё на тормозах уже не выйдет. Однако что реально может сделать Израиль?

Не ответить — нельзя: Восток признаёт только силу Но и хороших вариантов ответа нет.

Выбор таков:

1. Уничтожение верхушки Хамаса. Но это уже было. И уже ясно, что не помогает. Спустя время всё начинается.

2 Ковровые бомбардировки и фактическое сравнивание Газы с землей, как Дрездена в 1945 году. Не метод Израиля. Никто на это не пойдёт. Не вариант.

3. Ввод войск в сектор Газа и установление над ним контроля. Но это означает брать Газу как Берлин в 1945 году. Это колоссальные жертвы в армии. Речь может пойти на десятки тысяч убитых солдат. Ведь в условиях скученности многомиллионного населения спецназ не может быть эффективен. Танки сожгут… Есть у террористов «корнеты». Есть обученные в Иране боевики. Готовые к боям в плотной городской застройке..

4. Создание в Газе закрытой военной зоны. Размером, к примеру, в треть территории. Это возможно. Но… крайне непросто. И это в любом случае палиатив

5. Ну и наконец полная блокировка сектора. Прекращение подачи электричества, воды, продовольствия. Короче – «хотите ад – он будет». Это технически возможно. Но… гуманитарная катастрофа для почти двух миллионов человек. На стороне которых — арабский мир с его ресурсами плюс «леваки» на всей планете.

Однако ситуация критична. Огромное количество убитых, раненых, захваченных в плен, похищенных. Руководство страны не имеет никакой иной возможности, кроме как объявить ХАМАС тотальную войну на уничтожение. Компромиссы невозможны. Придётся действовать.

Но для решения вопросов у Израиля есть максимум 3–4 дня. Это сейчас, на фоне шока в мире могут бить врага в полную силу, невзирая ни на что. Потом поднимается волна «общественного мнения», и руки будут связаны. Кроме того, будет потеряна инициатива. Приедут представители ЕС, США, других стран. Будут требовать прекратить огонь. Но с каждым прошедшим днем вызволять захваченных заложников будет все сложнее и сложнее.

При этом у ХАМАС в рукаве имеются несколько джокеров. Главный – заложники. Ради спасения своих граждан Израиль готов на многое. И это известно. При этом среди захваченных в плен есть женщины, дети, высокопоставленные офицеры и, быть может, иносттранцы. По всей видимости, будут тяжёлые переговоры. А это — также против чисто военной операции: у хамасовцев не дрогнет рука показательно казнить нескольких человек под камеры. Вероятно, такой эксцесс расколет нынешнее израильское единство, и даже если «спецоперация» начнётся, её придётся отменять. Что ещё хуже.

Как говорят русские, куда ни кинь — всюду клин.

И что выбирать, когда не только хороших, но и удовлетворительных решений нет?

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