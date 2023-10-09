 

Университет Ратгерса заявил,что Пифагор не был автором своей теоремы

09.10.2023, 3:03, Разное
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Исследование, проведенное Университетом Ратгерса, с такой смелостью вызывает сомнения у многих и вносит некоторую долю неопределенности в вопрос о происхождении знаменитой Пифагоровой теоремы. Веками мы были уверены в том, что Пифагор, великий древнегреческий математик, изобрел этот фундаментальный принцип, но новые доказательства приводят нас к выводу, что такие утверждения могут быть слишком опрометчивыми.

Предположение о Пифагоре как авторе его собственной теоремы стало неотъемлемой частью истории математики. Эта легендарная теорема, гласящая, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов, зарекомендовала себя как одна из самых важных математических концепций всех времен. Однако, согласно исследованию Университета Ратгерса, авторство Пифагора может быть под сомнением.

Данное исследование, проведенное с использованием новейших методов исследования исторических знаний, предлагает к прочтению и обсуждению научное статью, которая вызывает сомнения в устоявшемся представлении об истинном авторстве теоремы. Исследователи основывают свои выводы на анализе ранних математических текстов, включая записи, которые предшествовали Пифагору. Они отмечают, что существовало множество других древних культур, таких как аккадские и египетские, которые продемонстрировали аналогичные математические принципы задолго до Пифагора.


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