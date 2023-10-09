 

Ученые Коми проверяют способность человека справляться с холодом

09.10.2023, 3:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые Коми проводят исследования, чтобы изучить способность человека справляться с холодом. Они интересуются, как человек адаптируется к холодным условиям и как его организм реагирует на них.

В одном из экспериментов участникам предлагается находиться в холодной комнате на протяжении определенного периода времени. Ученым важно изучить, как человек может поддерживать свою температуру тела, сохранять энергию и предотвращать переохлаждение.

Другими методами исследований являются измерение активности индивидуальных метаболических процессов, изучение эффекта холода на функции сердца и сосудов, анализ психологической реакции человека на холодные условия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Индийские хакеры поддержали Израиль в кибервойне против ХАМАС

09.10 / Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат?

09.10 / Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте

09.10 / Мнение: О повторении позора Изюма и Балаклеи… Почему так случилось?

09.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Последний бой Че Гевары

09.10 / Ученые выяснили, какие женщины предпочитают большой пенис

09.10 / Мининский университет раскрыл тайну возникновения озера Светлояр 9000 лет назад

09.10 / Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям

09.10 / Мнение: О выборе между плохим и очень плохим… У Израиля ответа нет?

09.10 / Университет Ратгерса заявил,что Пифагор не был автором своей теоремы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика