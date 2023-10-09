 

Новозеландские ученые завершили составление карты затонувшего 7-го континента

09.10.2023, 1:51, Разное
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Новозеландские ученые завершили длительное исследование и наконец-то представили полную карту загадочного и давно затопленного седьмого континента. Это значимое открытие может стать настоящей сенсацией в научном мире и вносит огромный вклад в изучение прошлых геологических периодов нашей планеты. Седьмой континент, известный также как Зеландия, имеет настолько огромные размеры, что его обнаружение и полное описание стали настоящим вызовом для ученых на протяжении многих лет.

Исследователи использовали передовые технологии и глубоководные подводные аппараты, чтобы изучить каждый уголок этого давно затопленного континента. С помощью эхолотов и спутниковых снимков, ученые были в состоянии собрать полноценную картографическую информацию о Зеландии, которая охватывает огромное пространство с большим разнообразием ландшафтов и подводных рельефов.

Оказалось, что седьмой континент гораздо более разнообразен и сложен, чем изначально предполагалось. Ученые обнаружили огромные подводные горные цепи, расположенные вдоль континента, а также активные вулканы и другие природные формации, которые свидетельствуют о прошлой геологической активности и становлении Зеландии.


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