Мнение: Маша, которая очерняла Запад

История мамы мальчика, который сломал позвоночник, а потом переплыл Босфор

Не каждая мать решится собственной рукой написать заявление на отчисление сына из школы. А Мария, героиня этой истории, смогла. Сила её материнской любви помогла сыну после перелома позвоночника стать мировым рекордсменом по плаванию…

О ком бы это? – зададутся вопросом мои любознательные читатели. – Кого это нам тут опять пиарит Сапожник?

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“Бизнес-тренер. В 45 лет, не имея никакого спортивного опыта, решила принять участие в гонках на выносливость Ironman. Научилась с нуля плавать и ездить на велосипеде. Впоследствии пять раз финишировала в Ironman. Имеет два бизнеса и три образования. Мать четверых детей.

Мария стала главным мотиватором в жизни своего младшего сына Евгения, который после перелома позвоночника год не вставал с постели, а спустя пару лет стал выигрывать чемпионаты и переплыл Босфор.

“Мой муж разбился на машине, когда дети были совсем маленькими. И я осталась одна с четырьмя детьми. А я — хорошая мама, но не очень хороший папа. Но мне приходилось быть папой. С дочками было ещё понятно, а как быть с сыновьями?”

10 лет

Когда младшему сыну было 10 лет, его толкнули в школе, он упал на лестницу спиной и сломал позвоночник. И год не ходил. Просто лежал. И как вы думаете, что он делал? Ел. А что ему ещё делать? Вставать нельзя, вот он лежал, ел, читал и играл в шахматы.

11 лет

Прошло время, можно уже по десять минут в день ходить, ну а остальные дети-то в школе. Они учатся, какие-то социальные навыки приобретают, программу проходят. А сын дома.

12–13 лет

Когда он пошёл опять в школу, то весил 90 килограммов при росте в 165 сантиметров. Кроме того, что он был толстым, он разучился заправлять рубашку в штаны, правильно собирать портфель, оборачивать учебники. А учителя таких не любят…

По дороге домой я размышляла: во-первых, это уже четвёртый ребенок, у меня уже нет сил проверять уроки, мне надоело. У меня и времени-то нет, нужно работать много — деньги зарабатывать… Поэтому когда я пришла домой, с порога заявила: «Женька, ты восемь лет нормально плавал, я тебя возила в бассейн. Давай с тобой переплывём Босфор». Мы посмотрели видео, я ему чего-то наговорила, в итоге он согласился, но поставил условие — не ходить вместе в один бассейн”.

Ну, в общем, да – вы угадали: все предыдущее – рассказ о той самой Марии Колосовой, моей однокурснице, которая так неудачно заказывала себе холодильник во Франции . На Фейсбуке ее история про холодильник особенно зашла, полсотни перепостов, и кем только ее там не обзывают…!

Полностью текст – здесь: https://lifehacker.ru/istoriya-mamy-malchika-kotoryj-pereplyl-la-mansh/

Читаем и гордимся такими соотечественницами!