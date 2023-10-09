 

Хлоропласты в растениях могут быть лекарством от болезни Хантингтона

09.10.2023, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хлоропласты растений, эффективное средство для борьбы с болезнью Гентингтона. Весьма инновационное исследование, проведенное группой ученых в области биотехнологий, выявило потенциал хлоропластов растений в качестве прогрессивного лекарства для лечения Гентингтона. Это открытие имеет огромное значение для медицины и может стать переломным моментом в борьбе с этим редким, но жестоким неврологическим заболеванием.

Гентингтон является наследственным заболеванием, вызванным мутацией гена HTT. Традиционные методы лечения ограничиваются симптоматическим подходом, что лишь замедляет прогрессирование болезни, но не обращает ее проявления. Однако, последние исследования показали, что хлоропласты, ответственные за фотосинтез в растениях, могут иметь потенциал в повышении выработки белка, играющего важную роль в нормальной функции мозга.

Ключевым моментом этих открытий является способность хлоропластов растений проникать в клетки головного мозга пациента и предоставлять им гены, необходимые для нормализации работы. Это позволяет мозгу выбирать здоровые гены вместо мутированных и, таким образом, снижать проявления болезни. Пока что, исследования были проведены только на животных моделях, но результаты многообещающие.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Индийские хакеры поддержали Израиль в кибервойне против ХАМАС

09.10 / Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат?

09.10 / Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте

09.10 / Мнение: О повторении позора Изюма и Балаклеи… Почему так случилось?

09.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Последний бой Че Гевары

09.10 / Ученые выяснили, какие женщины предпочитают большой пенис

09.10 / Мининский университет раскрыл тайну возникновения озера Светлояр 9000 лет назад

09.10 / Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям

09.10 / Мнение: О выборе между плохим и очень плохим… У Израиля ответа нет?

09.10 / Университет Ратгерса заявил,что Пифагор не был автором своей теоремы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика