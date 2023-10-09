«Ядовитая атмосфера» — политическая жизнь США находится в состоянии хаоса

Демократия в Америке на грани выхода из-под контроля. Уход спикера Маккарти — лишь один пример того, что политическая жизнь страны находится в состоянии глубокого стресса, пишет The New York Times. «Американский путь» больше не является образцом эффективной демократии. Наоборот, он стал образцом раздора и угрожает ещё больше расколоть страну. При этом последний раз, когда, по опросам, американцы были довольны «тем, как обстоят дела в США», был в 2004 году.



AP

Политическая жизнь США находится в состоянии глубокого стресса и уход спикера Маккарти — лишь ещё один пример американского бардака, считает The New York Times.

Соединённые Штаты давно позиционируют себя как пример стабильной демократии и учат остальной мир, как жить. Однако в наши дни многим небезосновательно кажется, что так называемый американский путь больше не является образцом эффективной демократии. Наоборот, он стал примером беспорядка и раздора, бросает вызов устоявшимся нормам и угрожает ещё больше расколоть страну, пишет издание.

На днях впервые в истории состоялась отставка спикера палаты представителей, что стало настоящим потрясением. В это время бывший президент США, уже признанный мошенником, сидит в зале суда и не выбирает выражений в высказываниях. Параллельно активное меньшинство конгресса заблокировало военную помощь Украине и в следующем месяце ожидается очередной шатдаун правительства.

Политические институты Америки сталкиваются с серией серьёзных стресс-тестов, констатирует NYT. Возникают резонные вопросы. Могут ли суды сохранить доверие общественности и честно разобраться с Трампом, который собирается баллотироваться на новый срок?

Может ли конгресс прийти в чувство и хотя бы просто избрать нового лидера, не говоря уже о решении насущных проблем вроде иммиграции, расходов и насилия с применением оружия? Может ли власть, сосредоточенная в руках дряхлого президента Байдена, решить эти проблемы общества?

Сам Байден торжественно пообещал честно работать с тем, кто придёт на смену Кевину Маккарти. «Больше всего на свете нам нужно изменить ядовитую атмосферу в Вашингтоне. Я знаю, что у нас есть сильные разногласия, но нам нужно перестать видеть друг в друге врагов. Нам нужно разговаривать друг с другом, слушать друг друга, работать друг с другом. И мы можем это сделать», — цитирует президента NYT.

Однако, пишет издание, мало кто в Вашингтоне готов разделять его оптимизм по этому вопросу. И уж точно это не Дональд Трамп. На днях он заявил, что охоту на него устроили демократы: «Вся наша система коррумпирована. Это коррупция… И то, что исходит из Вашингтона, коррумпировано».

В последнее время риторика экс-президента стала особенно жёсткой. Так, он пригрозил NBC News расследованием на предмет «государственной измены», призвал расстреливать магазинных воров на месте и намекнул, что бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли должен быть казнён, как предатель.

NYP уверено, что именно стилистика Трампа вдохновила ультраправых республиканцев свергнуть Маккарти, что привело к кризису в партии. Конечно, внутри партий иногда возникает внутренняя борьба. Есть свои разногласия и скандалы и в клане демократов — взять хотя бы сенатора, обвиняемого в коррупции.

Однако эксперты считают, что сейчас республиканцы напрямую атакуют основы демократической системы, отказываясь признавать выборы и допуская политическое насилие, в первую очередь беспорядки на Капитолийском холме в январе 2021 года.

«Демократия на грани выхода из-под контроля — это следствие того, что один из политических игроков в демократическом процессе не принимает основные правила игры», — цитирует NYT гарвардского профессора Дэниела Зиблатта.

При этом, напоминает издание, последний раз, когда по опросам американцы были довольны «тем, как обстоят дела в США», был почти два десятилетия назад, в 2004 году. И это негативно сказалось на американских институтах. По данным Института Гэллапа, менее половины американцев доверяют полиции, системе здравоохранения, суду, банкам, президентству, СМИ и т.п. Малый бизнес и военные получили более 50% поддержки.

Другой опрос, проведённый летом, показал, что 49% американцев считают, что демократия в стране работает плохо. Лишь 10% признали, что всё в порядке.

Издание уверено, что с удовлетворением за хаосом в США может наблюдать лишь президент Путин. По данным американских спецслужб, посеять раздор в американской системе было одной из целей по вмешательству русских в выборы 2016 года. Однако теперь Вашингтон сделал это самостоятельно.

Мария Липман, российский политический аналитик из Университета Джорджа Вашингтона, уверена, что на данном этапе у российского лидера есть все основания «злорадствовать и чувствовать превосходство». Учитывая борьбу конгресса за расходы, которая поставила под сомнение помощь Украине, всех волнует, может ли американская поддержка ослабнуть в ближайшем будущем.

Нет никакой гарантии, что конгресс сможет одобрить выделение дополнительных миллиардов Украине. И, по мнению аналитика, в РФ ждут, победит ли Трамп, который также критикует бесконечную помощь этой стране.

Многие интерпретируют проблемы Америки определённым образом, считая, что происходящее сделало нынешнюю американскую власть неустойчивой и ненадёжной. Причём события последних дней на политической арене лишь подчеркнули, насколько реальна и серьёзна дисфункция власти в США.

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