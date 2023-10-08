СамГМУ хочет выпускать до 10 000 медицинских изделий на собственном производстве

Санкт-Петербургский СамГМУ, один из ведущих медицинских университетов в России, сегодня объявил о своих планах по расширению собственного производственного отдела для производства медицинских изделий. Эти новые инициативы направлены на улучшение медицинского обслуживания и обеспечение пациентов современными, инновационными технологиями.

Одной из главных целей СамГМУ является создание более эффективной системы производства медицинских изделий, чтобы удовлетворить растущий спрос на инновационные препараты и медицинское оборудование. Стремление к самообеспечению СамГМУ указывает на его стремление удовлетворить потребности современной медицинской практики и улучшить качество лечения для всех пациентов.

Планы СамГМУ заключаются в постепенном увеличении объема производства до 10 000 медицинских изделий в год. Столь амбициозная цель может быть достигнута благодаря совершенствованию процессов производства, внедрению новых технологий и повышению квалификации сотрудников. Университет планирует инвестировать значительные средства в инфраструктуру, оборудование и научные исследования, чтобы обеспечить максимально качественное производство медицинских изделий.