Рупор кремлевской пропаганды: Израиль объявил войну ХАМАС

Израиль официально объявил войну ХАМАС.

Ракетные удары по Сектору Газа продолжается.

Также идет артиллерийский и танковый обстрел южных районов Ливана. "Хезбалла" отвечает пока скромно, не задействуя основные типы ударных ракетных и беспилотных вооружений. Ранее "Хезбалла" уже ясно дала понять, что полноценное участие в войне начнется в случае начала сухопутной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Стоит отметить, что посол Израиля в РФ сегодня утром заявлял, что окончательное решение о сухопутной операции в Газе пока не принято.

При этом через Египет идут консультации между Израилем и ХАМАС по поводу освобождения/обмена израильских пленных и заложников (их минимум несколько сотен). Возвращение израильских пленных и заложников в рамках закулисного торга, один из способов закруглить войну по быстрому, после того как все желающие отстреляются и объявят о своей победе.

В случае же наземной операции, судьба пленных и заложников по большей части будет незавидна.

Общее число погибших с обеих сторон уже явно перевалило за 1000 человек, несколько тысяч получили ранения.

Трансляция событий в Израиле и Секторе Газа сейчас идет в основной ленте по войне на Украине, которая разумеется является для нас основной войной.

Кому интересно https://t.me/boris_rozhin, подписывайтесь

—