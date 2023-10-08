Рупор кремлевской пропаганды: Израиль объявил войну ХАМАС
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Израиль официально объявил войну ХАМАС.
Ракетные удары по Сектору Газа продолжается.
Также идет артиллерийский и танковый обстрел южных районов Ливана. "Хезбалла" отвечает пока скромно, не задействуя основные типы ударных ракетных и беспилотных вооружений. Ранее "Хезбалла" уже ясно дала понять, что полноценное участие в войне начнется в случае начала сухопутной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Стоит отметить, что посол Израиля в РФ сегодня утром заявлял, что окончательное решение о сухопутной операции в Газе пока не принято.
При этом через Египет идут консультации между Израилем и ХАМАС по поводу освобождения/обмена израильских пленных и заложников (их минимум несколько сотен). Возвращение израильских пленных и заложников в рамках закулисного торга, один из способов закруглить войну по быстрому, после того как все желающие отстреляются и объявят о своей победе.
В случае же наземной операции, судьба пленных и заложников по большей части будет незавидна.
Общее число погибших с обеих сторон уже явно перевалило за 1000 человек, несколько тысяч получили ранения.
Трансляция событий в Израиле и Секторе Газа сейчас идет в основной ленте по войне на Украине, которая разумеется является для нас основной войной.
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Источник: Colonel Cassad
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