Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов снова готовятся стать родителями. В данный момент многодетная мать находится на пятом месяце беременности.

Подписчики поинтересовались, зачем после третьих родов Костенко увеличила грудь. По словам супруги футболиста, ее формы терялись в результате родов. Она отметила, что каждая беременность все больше и больше забирала размер.

Поначалу спасали пуш-ап или силиконовые бра, отметила Анастасия. Тем не менее, со временем пришлось прибегнуть к более основательным мерам.

Стоит отметить, что Костенко увеличила грудь в середине весны в одной из клиник Дубая. Процедуру, как известно, оплатил муж.

Некоторые пользователи Сети сошлись во мнении, что модель решилась на хирургическое вмешательство из-за критических нападок на ее внешность. Сама Анастасия такие заявления опровергает, утверждая, что решение она принимала по собственным убеждениям.

“Мне пришло в голову это спонтанно. Я не была недовольна собой, наоборот, испытывала благодарность телу за проделанную работу. Оно достойно справилось с беременностями и приняло былую форму. Впервые я задумалась, когда знакомая сделала грудь и с гордостью подчеркивала ее красивыми вырезами на одежде”, — подробно высказалась знаменитость.