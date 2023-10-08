 

Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности

08.10.2023, 21:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов снова готовятся стать родителями. В данный момент многодетная мать находится на пятом месяце беременности.

Подписчики поинтересовались, зачем после третьих родов Костенко увеличила грудь. По словам супруги футболиста, ее формы терялись в результате родов. Она отметила, что каждая беременность все больше и больше забирала размер.

Поначалу спасали пуш-ап или силиконовые бра, отметила Анастасия. Тем не менее, со временем пришлось прибегнуть к более основательным мерам.

Стоит отметить, что Костенко увеличила грудь в середине весны в одной из клиник Дубая. Процедуру, как известно, оплатил муж.

Некоторые пользователи Сети сошлись во мнении, что модель решилась на хирургическое вмешательство из-за критических нападок на ее внешность. Сама Анастасия такие заявления опровергает, утверждая, что решение она принимала по собственным убеждениям.

“Мне пришло в голову это спонтанно. Я не была недовольна собой, наоборот, испытывала благодарность телу за проделанную работу. Оно достойно справилось с беременностями и приняло былую форму. Впервые я задумалась, когда знакомая сделала грудь и с гордостью подчеркивала ее красивыми вырезами на одежде”, — подробно высказалась знаменитость.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Нападение террористов из ХАМАС на Израиль перевернёт всю региональную политику

09.10 / Астронавты отправятся на Луну в скафандрах от Prada

09.10 / «Ядовитая атмосфера» — политическая жизнь США находится в состоянии хаоса

08.10 / Как выбрать репетитора: советы и рекомендации

08.10 / «Начало конца для Украины?» — Sky News о том, как Киев теряет поддержку Запада

08.10 / Washington Times – Трамп обвинил Байдена в финансировании атаки на Израиль

08.10 / Украина якобы «запрещает правду» — журналистам ограничивают темы для вопросов и не пускают на фронт

08.10 / «Неудачник» Байден не способен вести внешнюю политику — Украина и Израиль тому подтверждение

08.10 / Клавишник группы “Руки Вверх” найден мертвым в Москве

08.10 / Промыть мозги или арестовать — несогласных с Байденом предложили «депрограммировать»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика