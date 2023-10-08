Мнение: Роботы начали заменять людей

Знающие люди говорят, что Сэм Альтман, разработчик самых мощных в мире ИИ, всегда и везде ходит с синим рюкзаком. В рюкзаке лежит ноутбук, на который установлена ровно одна программа. Программа по удалённому выключению питания серверной искинов семейства ЧатЖПТ.

Бояться есть чего. Арракис, ЖПТ-5, уже показывает по слухам экспертный уровень навыков в большинстве областей, при этом он не галлюцинирует и может обрабатывать большие объёмы данных. Если утечки от инсайдеров верны, Арракис уже вовсю тестируют внутри компании ОпенАИ, а во всеобщее пользование его выкатят в 2024. Работы над ЖПТ-6 также далеко продвинулись идут — он вчерне готов, а сейчас программисты проводят дообучение и тонкую настройку. Вероятно, из маркетинговых соображений ЖПТ-6 покажут публике ещё позже: не ранее начала 2025.

Сэм Альтман заявляет, что ни Арракис, ни ЖПТ-6 не будут ещё обладать так называемым универсальным интеллектом, так как они, цитирую, «не смогут создать теорию квантовой гравитации». Проведу аналогию. Это как если бы во времена Древнего Рима изобрели пулемёт, и инженер-конструктор пытался бы успокоить общественность: «пулемёт не супероружие, он не может пробить кирпичную стену в два фута толщиной». Формально всё верно, ЖПТ-6, вероятно, не будет способен решить загадки квантовой гравитации — равно как и лучшие кожаные физики нашей планеты. По сути, однако, даже появление Арракиса может изменить всё.

Коротко про техническую часть проблемы.

Мозг новорождённого хомо сапиенс весит 350-400 грамм. У годовалого ребёнка мозг весит уже 700 грамм, у трёхлетнего — килограмм. К 15 годам мозг постепенно дорастает до 1400 грамм, и дальше уже особо в размерах не увеличивается. По мере роста мозга идёт и сугубо качественный прогресс: к примеру, в 4 года появляется начальная способность к абстрактному мышлению. Самые умные собаки и обезьяны находятся примерно на этом уровне. Животных, которые могли бы соображать хотя бы на уровне семилетнего ребёнка, на нашей планете уже нет.

Одна из главных причин, по которым семилетний ребёнок качественно умнее своего ровесника, семилетнего добермана, заключается в том, что его мозг физически больше и физически сложнее устроен.

Так вот. У ЖПТ-4, с которым вы можете сейчас пообщаться за деньги, и который неплохо разбирается в сисадминских, например, делах, меньше двух триллионов параметров (1,7T). У ЖПТ-5, Арракиса, 125 триллионов параметров, то есть в 75 раз больше. Потому что ОпенАИ после первого впечатляющего успеха получила неограниченное финансирование, и теперь может тренировать большие модели, не думая о стоимости серверного времени. Опыт развития нейросетей показывает, что даже одно только механистическое увеличение размера уже часто даёт качественный рывок в уровне сознания. Собственно, так и появился ЧатЖПТ: программисты просто сделали нейросеть побольше, а она внезапно получила способность разговаривать на разных языках, писать код и, например, играть в шахматы — хотя ничему этому её и не учили специально.

Что там будет дальше, в 2026, сможет ли ЖПТ-7 создать холодный термояд, гипердвигатель и философский камень, станем ли мы с вами домашними хомячками в клетках у мудрого УИ (универсального интеллекта) — вопрос пока что спекулятивный, у нас слишком мало данных, чтобы на него ответить. Понятно, только одно: мы сейчас вступаем в эпоху великих открытий, подобную той, которая заставляет романтиков завидовать мореплавателям 14-17 веков. Не окажется ли человечество в наступающей эпохи в роли индейцев и папуасов, другой вопрос…

Так вот, возвращаясь в нашу пока ещё серую и комфортную реальность. Публикую свежее письмо от читателя:

… у России огромная нехватка айти специалистов. В то же время у России миллиарды рупий в индийских банках, но России особо нечего покупать у Индии. В доллары рупии не перевести, так как даже если индусы захотят, они не смогут из-за санкций отправить доллары российским компаниям.

Но у Индии основной ресурс — люди. Что мешает открыть кредитную линию внутри России для российских компаний по своему курсу рубль-рупия без привязки к доллару или юаню. Тогда любой российской айти компании достаточно будет создать подразделение для работы с Индией как с офшором.

Нужны бизнес-аналитики, тимлиды, постановщики задач с английским? Все индийцы в айти говорят на неплохом английском.

А если курс рубль-рупия искусственно изменить в пользу России (так как рупий в избытке), можно нанять реально крутых индийских айтишников.

— 90 % разработки Оракла — индийцы;

— 90 % разработки Микрософт — индийцы;

— 70 % разработки САП — индийцы.

Если открыть в Индии офисы российских айти-компаний, — Сбера, Газпрома, Роснефти и так далее, — и если наши айти-компании предложат зарплату на 20% больше, чем платят американцы, то можно будет получить кучу готовых специалистов из числа тех, кто сейчас работает на США.

Это надо делать с поддержкой на уровне государства, не бояться рисковать. Потеснить американцев, раз есть возможность давить рупией. Сидеть в рупиях не надо, инфляция в Индии высокая. Вдобавок мы повысим инфляцию в США, так как США будут вынуждены платить индийцам больше, и стоимость разработки программ для американских корпораций вырастет…

Тезисно укажу на два неочевидных факта. Факт первый: рупии не застряли в Индии, наши нефтяники вполне успешно их оттуда вынимают. Проблемы с переводом рупий в рубли были бюрократические, а не политические, и всё сейчас уже вчерне решено: что-то мы получаем в виде валюты, что-то в виде товаров, которых Индия, вопреки распространённому мифу, производит предостаточно. Ну, серьёзно, Индии необходима наша нефть, а Нарендра Моди, в отличие от Джо Байдена, трезвый и адекватный политик, который понимает, что за ресурсы надо платить.

Факт второй. Рупии — не бросовый бесплатный ресурс, которые можно тратить куда угодно, лишь быть хоть что-то выручить. Напротив, нефтяные компании, которые продают нефть в Индию, справедливо рассчитывают получить выручку от продаж в полном объёме. Государство не может распоряжаться этой выручкой, так как это не его деньги. Поэтому в план уважаемого читателя я бы добавил отдельной строкой и выделил жирным: нефтяники не отдают рупии государству, это невозможно, а, например, зачитывают их государству в качестве налогов.

Это были сугубо финансовые соображения, которые следовало проговорить. А теперь неприятная новость (ссылка):

…Компания Dukaan из Бангалора (Индия) из сферы техподдержки полностью отказалась от сотрудников. Уволен весь персонал, каждого из сотрудников заменил искусственный интеллект…

…Шах заявил, что ему не составило ни малейшего труда заменить всю команду его компании ботом. Он отдельно подчеркнул, что виртуальный робот… в 100 раз умнее сотрудников…

…пользовательский опыт клиентов Duukan сильно улучшился, поскольку робот отвечает на их запросы мгновенно, и им не нужно ждать, пока живой оператор поднимет трубку…

…[живые операторы] решали вопрос клиента в среднем около 2 часов 13 минут, а робот справляется приблизительно за три минуты.

Да, в России дефицит айтишников, я согласен. Но если ЧатЖПТ уже сейчас может заменить операторов колл-центра, не исключено, что через год-два он сможет заменить и программистов среднего уровня. Таким образом, вложение в офисы в Индии может оказаться бесперспективным делом. Свободны для найма будут только программисты, которых заменили роботом. Очевидно, такие программисты будут нам и даром не нужны.

В России тоже разрабатывают ИИ — ЯндексЖПТ от Яндекса и ГигаЧат от Сбера, например. Я периодически их тестирую: прогресс уже виден невооружённым взглядом. Пока что отечественные разработки серьёзно уступают даже ЧатуЖПТ 3,5 (из 2022 года), но движение идёт в нужном направлении, и я надеюсь, что по мере поступления новостей из-за рубежа в разработку российских ИИ будут вливать всё больше и больше ресурсов.

Возможно, вам уже надоели новости про ИИ, и вам кажется, будто ничего особенного в этой сфере не происходит. Обрадую или огорчу — происходит. Отрасль бурлит, постоянно идут качественные прорывы и улучшения.

К примеру, на днях Микрософт открыл для всеобщего доступа киберхудожника на основе Далле-3, который умеет уже рисовать не просто хаотичные вариации на предложенную тему, а полноценные сюжеты. Вот адрес (ссылка). Для доступа вам потребуется иностранный прокси или ВПН. Для примера я приложил к посту картинку по запросу «андроид и рептилоид сидят на скамейке». Как видите, робот ещё немного фантазирует, но уже с некоторым скрипом понимает, чего от него хотят.

PS. Если вам лень самому всё настраивать. У известного вам блогера Влада Январёва есть проект — система по доступу ко всем модным и современным ИИ из России, за рубли (ссылка 1, ссылка 2). Надеюсь, согласно новым правилам эти ссылки на инструменты не считаются рекламой, и я не должен их маркировать. Если какого-то блогера уже оштрафовали за подобное, пожалуйста, напишите мне — тогда я буду ссылаться на подобные ресурсы как-нибудь завуалированно, эзоповым языком, чтобы не тратить время на бюрократию.