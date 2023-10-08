Ученые создали синтетическую губку,которая впитывает микропластик

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08.10.2023, 21:11, Разное
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Ученые создали прорывное инновационное решение в борьбе с проблемой микропластика – синтетические губки, способные впитывать его эффективно и эффективно очищать окружающую среду. Это открытие является значительным шагом вперед в сохранении природы и обеспечении устойчивого будущего нашей планеты.

За последние десятилетия микропластик стал серьезной глобальной проблемой, угрожающей экосистемам и здоровью человека. Микрочастицы пластика, размером менее 5 миллиметров, проникли во все уголки нашей планеты, от океанских глубин до высотных горных вершин. Они накапливаются в воде, почве и воздухе, попадая в организмы живых существ и создавая серьезные последствия для биоразнообразия и здоровья планеты в целом.

Однако, благодаря усилиям ученых, появился новый и инновационный способ борьбы с этой проблемой. Синтетические губки, разработанные на основе передовых технологий, обладают уникальными свойствами, которые позволяют им активно впитывать микропластик из различных сред.


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