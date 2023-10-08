Диетолог: каждый может запрограммировать свою психику на похудение

Вместо того, чтобы пытаться сбросить лишний вес без усилий, некоторые люди настойчиво борются с каждым граммом. Эксперты считают, что одной из причин этой разницы может быть образ мышления.

Врач-диетолог Василиса Пономарева объясняет, что человеческий мозг заранее “запрограммирован” на привычки и убеждения, включая отношение к еде и физической активности. Ключ к успеху в похудении заключается в том, чтобы изменить это отношение.

Похудение – цель многих, но только немногие действительно достигают долгосрочных результатов. Помимо генетических факторов, таких как обмен веществ, психологические аспекты играют огромную роль.

Пономарева говорит о “самоисполняющемся пророчестве”, которое определяет, что и сколько ест человек, а также его поведение во время занятий спортом. Если он считает себя спортивным и активным, то и склонен к физической активности. Если же видит себя как полного и ленивого, то и действовать будет соответственно.

Эти убеждения создают порочный круг, который может быть сложно разорвать. Если диета не приносит результатов, это усиливает чувство неудачи и негативное отношение к себе, что, в свою очередь, подрывает собственную мотивацию и ведет к возвращению к старым привычкам.

Кроме того, многие люди переживают стресс из-за невозможности сбросить вес. Страх провала и самокритика могут создавать давление и приводить к отказу от похудения или к появлению хронического стресса, что мешает достижению цели.

Пономарева советует начать с изменения внутреннего отношения к себе и похудению. необходимо пересмотреть свои убеждения и привычки, и, возможно, тогда станет легче достичь желаемых результатов.