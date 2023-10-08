Украина якобы «запрещает правду» — журналистам ограничивают темы для вопросов и не пускают на фронт

Если не можешь изменить реальность, измени то, как она преподносится, считает украинское руководство. Как отмечает The Washington Post, на фоне мрачных оценок СМИ Киев решил ограничить свободу медиа. В ходе брифингов для прессы журналистам устанавливают «ограничения на деликатные темы», касающиеся неудач ВСУ, а попасть на фронт теперь почти невозможно.



AP

Помимо борьбы с Россией, Украина ведёт ещё одну битву, считает The Washington Post: «борьбу за контроль над правдой» и за то, в каком виде подать её Западу. После неудачного контрнаступления и мрачных оценок перспектив Украины её официальные лица сосредоточились на изменении повествования, выбрав в качестве основного оружия ограничение свободы СМИ.

Четыре месяца боёв и огромных потерь не принесли тех результатов, на которые рассчитывали Киев и его западные сторонники. Как отмечает издание, «налицо опасения ослабевающей международной поддержки»: США никак не могут согласовать новый пакет помощи Украине, а дебаты по поводу высоких расходов на этот конфликт уже стали частью национальных избирательных кампаний в Польше и Словакии.

Если не получается изменить реальность, нужно изменить то, как она преподносится, уверено украинское руководство. Как пишет The Washington Post, в ходе недавних брифингов для прессы журналистов призвали «не ограничиваться событиями между окопами», а рассматривать «более полную картину» конфликта. В некоторых случаях на пресс-конференциях и интервью теперь устанавливаются «ограничения на деликатные темы». Количество убитых и раненых украинцев не обсуждается, а руководство стоит на расстоянии вытянутой руки от интервьюируемых бойцов, чтобы послушать, как они общаются с представителями СМИ.

Среди других тактик по отведению внимания журналистов The Washington Post называет попытки политиков перевести разговор в другое русло, избегание точных формулировок и дат, шутки и призывы поговорить «о чём-нибудь повеселее».

Кроме того, журналистам всё труднее лично проверить ту самую «полную картину», пишет американское издание. За последние недели украинское руководство значительно ужесточило ограничения на доступ к линии фронта, а сотрудников СМИ теперь перенаправляют в районы учений или в глубь страны, оправдываясь «соображениями безопасности».

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