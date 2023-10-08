 

Украина якобы «запрещает правду» — журналистам ограничивают темы для вопросов и не пускают на фронт

08.10.2023, 20:34, Новости дня
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Если не можешь изменить реальность, измени то, как она преподносится, считает украинское руководство. Как отмечает The Washington Post, на фоне мрачных оценок СМИ Киев решил ограничить свободу медиа. В ходе брифингов для прессы журналистам устанавливают «ограничения на деликатные темы», касающиеся неудач ВСУ, а попасть на фронт теперь почти невозможно.


AP

Помимо борьбы с Россией, Украина ведёт ещё одну битву, считает The Washington Post: «борьбу за контроль над правдой» и за то, в каком виде подать её Западу. После неудачного контрнаступления и мрачных оценок перспектив Украины её официальные лица сосредоточились на изменении повествования, выбрав в качестве основного оружия ограничение свободы СМИ.

Четыре месяца боёв и огромных потерь не принесли тех результатов, на которые рассчитывали Киев и его западные сторонники. Как отмечает издание, «налицо опасения ослабевающей международной поддержки»: США никак не могут согласовать новый пакет помощи Украине, а дебаты по поводу высоких расходов на этот конфликт уже стали частью национальных избирательных кампаний в Польше и Словакии.

Если не получается изменить реальность, нужно изменить то, как она преподносится, уверено украинское руководство. Как пишет The Washington Post, в ходе недавних брифингов для прессы журналистов призвали «не ограничиваться событиями между окопами», а рассматривать «более полную картину» конфликта. В некоторых случаях на пресс-конференциях и интервью теперь устанавливаются «ограничения на деликатные темы». Количество убитых и раненых украинцев не обсуждается, а руководство стоит на расстоянии вытянутой руки от интервьюируемых бойцов, чтобы послушать, как они общаются с представителями СМИ.

Среди других тактик по отведению внимания журналистов The Washington Post называет попытки политиков перевести разговор в другое русло, избегание точных формулировок и дат, шутки и призывы поговорить «о чём-нибудь повеселее».

Кроме того, журналистам всё труднее лично проверить ту самую «полную картину», пишет американское издание. За последние недели украинское руководство значительно ужесточило ограничения на доступ к линии фронта, а сотрудников СМИ теперь перенаправляют в районы учений или в глубь страны, оправдываясь «соображениями безопасности».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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