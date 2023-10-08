«Неудачник» Байден не способен вести внешнюю политику — Украина и Израиль тому подтверждение

Вина за происходящее в Израиле «полностью лежит на плечах Байдена», уверена председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл. По её словам, Байден — неудачник не только внутри страны, но и на всей международной арене. Америка слабая, и теперь это подтверждает не только Украина и осмелевший Китай, но и события в Израиле.

Подробнее о том, как кандидаты реагируют на войну в Израиле. К нам присоединяется председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел. Ронна, я хотел бы поговорить о том, на чём остановился Марк в своём репортаже: многие кандидаты возлагают вину на Джо Байдена, на президента Байдена и Белый дом. И на самом деле в заявлении от комитета вы, ребята, говорите, что вините Джо Байдена за размораживание активов Ирана в размере шести миллиардов долларов и заявляете о своей поддержке Израиля. Не могли бы вы пояснить, что вы думаете по этому поводу?

РОННА МАКДЭНИЭЛ, председатель национального комитета Республиканской партии: Конечно. Я считаю, что это прекрасная возможность для наших кандидатов противопоставить республиканцев, которые раз за разом выступали на стороне Израиля, и слабого Джо Байдена. А когда Америка слаба, мир не в безопасности. Об этом теперь свидетельствует не только конфликт на Украине и воодушевлённый Китай, но и нападение на Израиль.

Не будем забывать, что именно 11 сентября, чуть меньше месяца назад, когда Джо Байден отказался посетить памятные места трагедии, он объявил, что выделяет Ирану шесть миллиардов долларов. Вот что он сделал, вот что было его приоритетом. И теперь мы наблюдаем, как самый главный пособник ХАМАСа, Иран, получает деньги от Соединённых Штатов, — я не верю, что это совпадение. Я не думаю, что нужно быть семи пядей во лбу, чтобы установить связь между этим событием и тем, что сейчас ХАМАС напал на Израиль.

Вина за это полностью лежит на плечах Джо Байдена. Ему потребовалось 45 минут, чтобы отреагировать на случившееся. И я думаю, что каждый кандидат от республиканцев должен указать на связь между нашей внешней политикой, нашими собственными интересами в области национальной безопасности США и всего мира в целом и провалом Джо Байдена. И я думаю, что всё это упирается в неудачный вывод войск из Афганистана.

Ронна, очевидно, что американцы беспокоятся о своих сбережениях, инфляция убивает их, граница — этот вопрос я подробно освещал — очевидно является главной проблемой. Но считаете ли вы, что сейчас, когда мы наблюдаем эти атаки — и чтобы наши зрители поняли, насколько масштабным было это нападение: многостороннее наземное проникновение в израильские города и на территорию, а также 2000 — 3000 ракет нанесли ничем не спровоцированные удары по гражданскому населению Израиля, — считаете ли вы, что теперь этот вопрос станет главным для кандидатов в предвыборной гонке?

РОННА МАКДЭНИЭЛ: Безусловно, я думаю, что он сыграет большую роль. Так ведь было всегда, верно? В ходе избирательных кампаний всегда происходят неожиданные события, которые меняют их ход. А если учесть неудачный вывод войск из Афганистана, если посмотреть на Обаму, Байдена и нашего бывшего министра обороны Гейтса, который сказал: «Байден каждый раз принимает неверные решения, когда дело касается внешней политики», если посмотреть на осмелевший Китай, если посмотреть на то, что происходит с Украиной… Нет сомнений в том, что американцы, которые чувствуют себя менее безопасно дома в экономическом плане или на улицах, где растёт преступность, теперь говорят, что он не только неудачник внутри собственной страны — он неудачник и во внешней политике. И наша страна находится в опасности именно потому, что у нас такой слабый лидер в лице Джо Байдена.

Дата выхода в эфир 08 октября 2023 года.

—