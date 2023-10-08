Рупор кремлевской пропаганды: За кого болеть?

За кого болеть?

Относительно дурацких вопросов – за кого болеть? А вы за ХАМАС или за Израиль?

Ряд тезисов.

1. Израиль регулярно наносит удары по иранским и сирийским союзникам России. Также Израиль помогает разными путями украинским нацистам – поставки различного оборудования, лечение украинских нацистов в Израиле, политическая нормализация нацистского режима на Украине.

2. Израиль регулярно совершает агрессию против Сирии, в том числе убивая сирийских женщин и детей на территории Сирии. Незадолго до начала войны в Сирии, Израиль снова атаковал суверенное сирийское государство пользуясь своей (как ему казалось) безнаказанностью. Стоит также заметить, что несколько лет назад по вине Израиля погиб наш Ил-22. Кроме того, Израиль использовал ИГИЛ и другие террористические исламистские группировки для предпринимаемых усилий по деструкции Сирии.

3. Израиль оккупирует палестинские территории, в чем большинство государств мира Израиль не поддерживает – у Палестины есть право на свое государство. Также Израиль оккупирует часть сирийской территории, пользуясь поддержкой США.

4. ХАМАС также принимал активное участие в нападении на Сирию и попытках свержения Башара Асада. В первой половине 10х ХАМАС и Израиль в Сирии были ситуативно на одной стороне. Это не означает, что часть палестинцев не воевала на стороне Асада, но ХАМАС как политическая группировка был против Асада и соответственно против сирийско-российско-иранской коалиции (до поры).

5. Ощутимую часть "зеленых" боевиков в Сирии составляли выходцы из ХАМАС, где совершали теракты. Существенная часть тактики ХАМАС построена на террористических методах ведения войны, которые группировка рассматривает как ассиметричные действия против превосходящего в военном отношении противника. Тем не менее в сухом остатке это именно что террористическая методология.

6. ХАМАС в 2018 году усилиями Кассема Сулеймани сменил сторону и нынче тесно связан с союзным нам Ираном, наряду с "Хезбаллой", "АнсарАллах", "Хашд-Шааби" и прочими движениями из "Оси сопротивления". Израиль в свое время пропустил момент активного проникновения Ирана в Газу, что имело последствия в 2021 году в майской войне и имеет сейчас. ХАМАС это отчасти инструмент Ирана, хотя и не только Ирана. Тот же Катар один из главных спонсоров ХАМАС.

7. Обе стороны совершали, совершают и будут совершать масштабные военные преступления, включая убийства женщин и детей. Смиритесь, эта данность данного конфликта, которая не изменится. Ни сейчас, ни в будущем. Надо плохо знать местный конфликт, чтобы этого не понимать, стороны очень быстро готовы переходить к прямой резне при имеющихся возможностях.

8. Поддерживать убийство женщин и детей и прочие акты взаимного озверения, это прямо скажем психологическая патология – это касается и евреев и палестинцев. Мы, по заветам генерала Конашенкова, предпочитаем высокоточные удары по скоплениям националистов и в отличие от, в системные зверства и военные преступления не впадаем. Хотя все возможности для этого у нас есть. Озверение мешает достижению долгосрочных целей, в том числе и послевоенных.

9. ХАМАС не является в России запрещенной организацией (в отличие от Талибана, хе-хе), как и Хезбалла, несмотря на попытки Израиля добиться от России этого признания. Законных причин для запрета поддержки ХАМАС в России нет, но конечно по головке за митинги за ХАМАС не погладят.

10 Желающие могут обвязаться зеленой лентой и идти к посольству Израиля. Я же с криками "Аллах Акбар" и "Сегодня мы все палестинцы" бегать не собираюсь. Как, впрочем, и заламывать руки про "бедный и несчастный Израиль" осуществляющий политику апартеида на оккупированных территориях. Для меня это просто еще одна война, которых в ближайшее время будет немало. Но главная война для нас – это война против США и НАТО на Украине, так что ответ на вопрос – за кого болеть – простой – за наших. И не просто болеть, но и деятельно помогать. А война в Палестине с ее бесконечными раундами – она надолго.

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