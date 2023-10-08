Сбербанк будет штрафовать клиентов, которые давно не приходили в отделения

Сбербанк с 2024 года начнёт штрафовать клиентов, которые давно не приходили в его отделения по тем или иным вопросам.

Банк объясняет это тем, что не имеет по таким людям актуальной биометрической информации, которая собирается в том числе с помощью камер и скрытых сканеров отпечатков пальцев в отделениях, а значит, эти клиенты считаются рискованными и должны оплатить дополнительную комиссию за работу службы безопасности.

Сумма штрафа составит от 2% до 5% от месячного оборота по картам клиента, однако не менее 2000 рублей. Чтобы избежать списания, достаточно регулярно посещать отделения по тем или иным вопросам, не скрывая лицо (без очков и в открытой одежде), а при подаче заявлений или оформлении переводов сказать сотруднику кодовую фразу: «Не хочу получить штраф».

В банке добавили, что не могут назвать частоту посещений, оптимальную для того, чтобы не быть оштрафованным – это внутренняя информация, которая к тому же может отличаться для разных клиентов. В то же время, обещают в Сбере, новые штрафы не затронут подавляющее большинство клиентов, которые пользуются услугами банка в обычном режиме – посещают отделения, пишут заявления, оставляют отпечатки пальцев и скан-изображения радужной оболочки глаза.

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