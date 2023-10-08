 

Мнение: Практичная Россия, практичный Пушкин и правильный локус контроля

08.10.2023, 19:20, Разное
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1. На сегодняшнем заседании Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсуждаем большое программное выступление Владимира Путина на Валдае. Наш президент всегда прагматичен, однако на этот раз мы прямо порадовались его практической жёсткости. Россия явно движется в правильном направлении, полностью игнорируя недовольны возгласы недовольных мечтателей, инфантилов и любителей тратить чужие деньги на удовлетворение своих комплексов и хотелок.

Как обычно, рекомендую ознакомиться с речью Путина в первоисточнике, стоит того (ссылка). Выдержку из нашего обсуждения речи в Клубе Зелёной Свиньи я приложил к посту (видео). Посмотреть выпуск полностью, как обычно, можно на Спонсоре (ссылка).

2. Глеб Архангельский пишет про денежную сторону жизни Пушкина. Если коротко: гений пера был довольно практичным человеком, чего, впрочем, было недостаточно, чтобы собрать достаточно денег на удовлетворение всех его нужд. Цитирую (ссылка):

…«Чиновная» часть самая невыразительная — небольшое жалованье в начале пути, весомый грант от императора на написание «Истории Петра Великого» в конце. Картежная и семейно-городская очень грустные, по хорошо всем известным причинам. Самые интересные и наименее известные широкой публике ракурсы – помещичий и авторско-издательский.

Пушкин, когда отец отделил ему имение Болдино, пару лет был активно вовлеченным в оперативное управление помещиком. Со всевозможной проверкой счетов, перезакладыванием душ, сменой управляющих, разбором слезных финансовых мольб сельского «мира» и пр. Он искренне старался, у него не очень хорошо получилось (но и не провально)… Материал о хозяйственно-денежной стороне жизни русского помещика остался богатейший.

В авторско-издательской части приходится расстаться со стереотипами об оторванности от жизни и непрактичности Пушкина (гусиное перо щекочет подбородок, глаза мечтательно возведены к небу…) Здесь мы узнаем, что Пушкин был не только гениальный поэт, но и очень сильный, хваткий и умный «издающийся» автор…

3. Наконец, в Школе Капитализма я тоже пишу о практичном локусе контроля. Многие полагают, будто практичность — это нытьё в духе «от меня ничего не зависит». На самом деле, практичность заключатся в строго обратном подходе к жизни. Цитирую фрагмент статьи (ссылка):

Людям очень важно знать, что от них что-то зависит. Я уже рассказывал про исследование в доме престарелых. Пациенты, которым разрешали самостоятельно выбирать, какое растение завести в комнате, или какую программу по телевизору смотреть, жили значительно дольше, чем те, за кого аналогичный выбор делали экспериментаторы. И это ещё один довод в пользу позиции «всё зависит от меня».

Военные лётчики — люди в силу особенностей профессии неглупые — делают вид, будто верят в нелепейшие приметы. Это имеет смысл. Приметы дают иллюзию контроля над происходящим, а иллюзия контроля позволяет поддерживать хороший психологический настрой. Таким образом, приметы одновременно и не работают, и приносят ощутимую пользу.

Ну а чтобы совместить тезисы «от меня мало что зависит» и «от меня зависит всё», я предлагаю вообразить профессиональную футбольную команду. Игроков одиннадцать, однако каждый из них вносит критично важный вклад в игру…

Источник: Место для дискуссий


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