 

Мнение: О знакомых нарративах… «Мы не убиваем гражданских»?

08.10.2023, 19:13, Разное
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Фото © Reuters

Говорят, нужно выслушать и «вторую сторону». Мол, правда — не всегда одна. Итак, вы слушаете «Маяк» ХАМАС.

Высокопоставленный представитель группировки заявил, что его сотоварищи не нападают на мирных жителей. Хотя заявления властей Израиля, сообщения местного населения, данные Amnesty International и других правозащитных организаций говорят об обратном. Но в ХАМАС объясняют это… до боли знакомым образом.

«Следует различать поселенцев и гражданских лиц. Поселенцы напали на палестинцев… Мы надеемся, что Amnesty сможет прислать нам более совершенное оружие, чтобы атаковать только солдат», — сказал телеканалу Al Jazeera один из лидеров группировки Осама Хамдан. По его утверждению, гражданские лица, проживающие в израильских городах у границы с сектором Газа, также могут считаться поселенцами, как и сотни тысяч израильских поселенцев, проживающих на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

«Мы не выбираем гражданских лиц специально. Мы заявили, что поселенцы — это часть оккупации и часть вооружённых израильских сил. Они не являются гражданскими лицами», — добавил представитель ХАМАС.

Знакомо, правда?

И когда одна сторона за тысячи миль от арабо-израильского конфликта неизбирательно обстреливает, например, Донецк, она ведь тоже «не воюет с мирными жителями». Там — «сепары» и «оккупанты», которые не являются гражданскими лицами, независимо от пола, возраста и отношения к военной службе. Так это, во всяком случае, объясняет та сторона.

Что касается «другой», то оттуда слышно про «косяки ПВО» или «живой щит».

Получается — обе хуже? ©

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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