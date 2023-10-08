Мнение: Израильский кровавый тупик

Обычный обыватель – существо крайне пугливое и боязливое. В принципе, сам по себе страх – это очень полезное эволюционное приобретение, реальных опасностей и надо бояться – иначе как раз и может случиться то, что вот давеча случилось в Израиле, проявившем поразительную беспечность и очень жестоко за нее поплатившемся. Но – бояться надо деятельно. У обывателей же проявляется наихудший вид страха – боязнь думать. По типу “не надо думать о плохом – накличешь!”

А тут получается, что сначала в Израиле годами жили бок о бок с бурлящим котлом ненависти (который и представляет собой сектор Газа), огородив его хилым заборчиком и периодически тыкая палкой – а в нем население бешено размножалось, не имея ни работы, ни перспектив, ни выхода. О том, чем это чревато, не думали. Получили то, что получили.

Теперь, похоже, там такая же бездумная реакция странного оптимизма: мол, ничего – “зато” сейчас там израильские силы проведут жесточайшую “операцию возмездия”, и “всё опять будет хорошо”. В смысле?!

В секторе Газа населения – под 2 млн. человек, на очень небольшом клочке земли. Выход к морю есть, но своего порта нет (Израиль разбомбил). Своего аэропорта тоже нет (Израиль разбомбил). Снабжение только по суше – через Израиль. Электроснабжение – тоже только через Израиль (и после вчерашних зверств Израиль его отключил). Вики сообщает:

“После победы группировки ХАМАС на выборах в Палестинской автономии Израиль ввёл блокаду сектора Газа. После того как ХАМАС произвёл переворот и захватил власть в секторе, Израиль ещё более усилил блокаду, что привело к тяжёлой гуманитарной ситуации в секторе Газа. В настоящее время Израиль пропускает в Газу лишь лекарства, продовольствие, моющие средства и топливо для электростанций в ограниченном количестве, причем бензин для частных машин не поставляется. Среди товаров, запрещённых к поставке в Газу — строительные материалы (включая цемент), холодильники, стиральные машины, запчасти для автомобилей, ткани, нитки, иголки, лампочки, спички, книги, музыкальные инструменты, мелки, одежда, обувь, матрасы, простыни, одеяла, ножи и ножницы, посуда и очки. Запрещается так же ввозить некоторые виды продуктов — например чай, кофе или шоколад.

Запрет на ввоз строительных материалов особенно тяжёл для жителей сектора, поскольку тысячи частных домов и общественных зданий были разрушены в 2009 году израильской армией в ходе операции «Литой Свинец» и десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Восстановление домов в условиях запрета на ввоз строительных материалов крайне затруднено. В конце 2009 года в секторе начали строить дома с использованием кирпичей, производимых на месте из смеси щебня, глины и соломы”.

На самом деле непонятно, чем, собственно, поможет Израилю очередная Страшная Месть. Ожидается, по всей видимости, что-то вроде повторения “операции Литой Свинец” 2008 года? Но ведь она ни к чему не привела. Вот итоги “Литого свинца”, согласно той же Википедии:

“Израильским атакам подверглись полицейские участки, школы, больницы, склады ООН, мечети, различные правительственные здания, научное здание в исламском университете, начальная школа под управлением ООН в лагере беженцев, которые помимо своего прямого назначения, во многих случаях являлись местами хранения боеприпасов, местами пусков ракет, скопления террористов и ведения огня. Вследствие конфликта погибло около 1400 палестинцев, из них — по разным источникам — от 295 до 916 гражданских лиц, включая от 89 до 316 детей. 50 000 человек было ранено, уничтожены тысячи домов, 10 школ, 14 мечетей, 34 медучреждения, частично или полностью разрушено 10 тыс. ферм, 800 из 2000 существующих в секторе водных колодцев, более 50 000 человек лишились крова, 400 000 — проточной воды”.

Ну и? Главный итог мы только что увидели – это 2023 год. Что сделает Израиль сейчас – увеличит все цифры еще вдвое? Очевидно, что проблему это не только не решит, но и усугубит – появятся еще десять или 50 тысяч молодых “мучеников Аль-Аксы” или как там еще они называются. В любом случае “решить проблему” путем тотального геноцида 2 млн. арабских жителей сектора Газа Израилю никто не даст – да и для самого Израиля такое “решение” было бы крайне опрометчивым, учитывая, что он сам находится посреди океана из СОТЕН МИЛЛИОНОВ арабов и мусульман.

И уморить голодом тамошних палестинцев тоже не выйдет – они уже десятки лет находятся фактически на содержании ООН. “Подавляющее большинство населения не испытывает необходимости делать что-либо для того, чтобы «поднять» своих отпрысков. Большинство детей сыты, одеты, вакцинированы и учатся в школах благодаря ооновской UNRWA” (опять Вики). И именно из-за этого потока гуманитарной помощи в секторе Газа наблюдается непрерывный демографический бум – такой, что к 2040 году, по прогнозам, население одного сектора Газа должно сравняться с количеством евреев во всем Израиле (7 млн. человек).

И это всё при том, что сектором Газа проблемы Израиля с “территориями” отнюдь не исчерпываются – у них там еще и Хезболла на севере…

То есть ясно одно – совершенно непонятно, что делать Израилю, но силовое “решение” точно ведет в тупик. Похоже, проект “самоуправляемого концлагеря” на месте сектора Газа, который Израиль создавал и любовно обносил со всех сторон забором с колючей проволокой на протяжении нескольких десятилетий, окончательно себя исчерпал. И самое печальное – взять “на буксир” 2 миллиона арабов, чтобы как-то вывести их в цивилизованное состояние, Израиль тоже не может – у него банально нет столько ресурсов.

Возможно, что если бы Израиль согласился “впустить” в себя жителей Сектора – он бы как-то сумел бы их “переварить”. Безусловно, вначале средний уровень ВСЕГО по всей стране сильно бы упал, но на каких-то критических отметках – в плане минимального образования, законности, уровня правопорядка, скрипя зубами, может быть, удалось бы удержаться – чуть-чуть выше уровня окружающего океана?! Может быть, хотя и далеко не факт. В принципе, очень даже понятно, чего израильтяне боятся – они боятся повторить судьбу ЮАР. Которая точно так же под давлением мировой общественности сняла стену апартеида и впустила в свой “белый рай” бесчисленных негров… ну и в итоге ЮАР стала тем, чем она стала. И самое главное – там почти пропали белые.

Нет сомнений, что Израиль тоже останется в итоге без евреев (хотя и будет, как ЮАР, страной с чуть более высоким уровнем жизни в окружающей Африке).

Очень возможно, что это тупик не столько израильский, сколько цивилизационный. То есть сделать ничего нельзя – ни силой, ни образованием, ни законом. И мир так же сдаст Израиль, как до этого сдал ЮАР.

UPD. Очень характерная реакция комментаторов, причем неважно – релокантов, украинцев или исконно-посконных русаков из отечественной глубинки: “Надо их всех убить”. Все-таки НБС – всепобеждающая идеология.