 

Определенные биомаркеры были выделены в крови пациентов с мостовидным синдромом

08.10.2023, 18:50, Разное
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Исследователи из Медицинской школы Икана на горе Синай и Медицинской школы Йельского университета изучили образцы крови людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и сравнили с образцами крови здоровых людей с использованием машинного обучения. Они обнаружили, что коронавирус в значительной степени синтезируется микробами, что и доказывает его вирусы-симбионты.

Исследователям удалось создать компьютерную модель вируса, которая могла предсказать его свойства. Оказалось, что существующие методы помогают создать искусственные вирусы, которые могут имитировать работу живых вирусов. Следовательно, лечение будет более эффективным.”При помощи искусственного вируса можно уничтожить живой вирус или снизить эффективность вируса”, говорит профессор Школы медицины Майкла Блумберга в Йельском университете Сюзанна Добс.Исследование показало, что у 82% людей есть здоровые штаммы вируса, но для успешного лечения нужны здоровые штамм коронавируса.

Ученые также выяснили, что в ходе борьбы с вирусом реальное число людей может превысить число потенциальных носителей, поэтому нужно проводить дополнительные исследования для определения эффективности лечения.


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