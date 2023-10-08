 

Кардиолог назвал грецкие орехи «простым и доступным» продуктом для защиты сердца в любом возрасте

08.10.2023, 18:37, Разное
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Грецкие орехи, благодаря их уникальному сочетанию питательных веществ, могут способствовать более здоровому старению и защите сердца, показывает исследование, проведенное среди 3000 участников в течение 30 лет. Те из них, кто включал в свой рацион всего 21 грамм грецких орехов в день, продемонстрировали улучшенные показатели здоровья, включая меньший индекс массы тела, меньшую окружность талии, низкое кровяное давление и уровень жира в крови. Кроме того, у них был также более низкий уровень сахара в крови.

Исследование также указывает на то, что люди, включающие грецкие орехи в свой рацион с раннего возраста, менее подвержены риску хронических заболеваний, таких как болезни сердца, ожирение и диабет. Грецкие орехи, с их удивительными свойствами, могут играть роль своеобразного моста, помогая формировать здоровое питание и образ жизни на протяжении всей жизни.

Хотя другие орехи также полезны для здоровья, грецкие выделяются своей особой пользой для сердца и снижают факторы риска сердечных заболеваний.


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