 

Разработка молодого ученого из Бурятии облегчит жизнь метрологу

08.10.2023, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Республиканской клинической больнице разработан уникальный прибор для диагностики легочных заболеваний у детей и взрослых. Как сообщает во вторник пресс-служба Минздравсоцразвития РФ, прибор на основе технологии функциональной магнитно-резонансной томографии способен не только установить и зарегистрировать в устройстве факт наличия в дыхательных путях человека патологического процесса, но и определить наличие перенесенных бронхоэктазов, эмфиземы и других заболеваний.

Подобная методика используется только в нескольких учреждениях РФ и стран ближнего зарубежья. К настоящему времени прибор прошел все необходимые клинические испытания.Впервые прибор был установлен в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) города Улан-Удэ, а в мае прошлого года Минздравом Бурятии было подписано соглашение о проведении работ по развитию инновационной технологической платформы “Функциональная магнитнорезонасная томография”.

По словам министра здравоохранения республики Леонида Мархаева, прибор позволяет выявлять у детей опасные заболевания – бронхиты и пневмонии, а у взрослых – эмфизему, туберкулез легких и неопластический процесс. В настоящее время обсуждается возможность установки аппарата в Республиканском пульмонологическом диспансере города Ульяновска.Разработка молодых ученых признана уникальной, что позволит улучшить качество диагностики у больных респираторными заболеваниями, подчеркнул Л.Мархаев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Сбербанк будет штрафовать клиентов, которые давно не приходили в отделения

08.10 / Павла Волю перепутали с давно умершим певцом

08.10 / Мнение: Практичная Россия, практичный Пушкин и правильный локус контроля

08.10 / Мнение: О знакомых нарративах… «Мы не убиваем гражданских»?

08.10 / Мнение: Израильский кровавый тупик

08.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Я бы и сам пошел в альянсе с Германией против СССР

08.10 / Определенные биомаркеры были выделены в крови пациентов с мостовидным синдромом

08.10 / Кардиолог назвал грецкие орехи «простым и доступным» продуктом для защиты сердца в любом возрасте

08.10 / 69-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно

08.10 / Стрелков попросил суд отпустить его добровольцем в ЦАХАЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика