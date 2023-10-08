Разработка молодого ученого из Бурятии облегчит жизнь метрологу

В Республиканской клинической больнице разработан уникальный прибор для диагностики легочных заболеваний у детей и взрослых. Как сообщает во вторник пресс-служба Минздравсоцразвития РФ, прибор на основе технологии функциональной магнитно-резонансной томографии способен не только установить и зарегистрировать в устройстве факт наличия в дыхательных путях человека патологического процесса, но и определить наличие перенесенных бронхоэктазов, эмфиземы и других заболеваний.

Подобная методика используется только в нескольких учреждениях РФ и стран ближнего зарубежья. К настоящему времени прибор прошел все необходимые клинические испытания.Впервые прибор был установлен в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) города Улан-Удэ, а в мае прошлого года Минздравом Бурятии было подписано соглашение о проведении работ по развитию инновационной технологической платформы “Функциональная магнитнорезонасная томография”.

По словам министра здравоохранения республики Леонида Мархаева, прибор позволяет выявлять у детей опасные заболевания – бронхиты и пневмонии, а у взрослых – эмфизему, туберкулез легких и неопластический процесс. В настоящее время обсуждается возможность установки аппарата в Республиканском пульмонологическом диспансере города Ульяновска.Разработка молодых ученых признана уникальной, что позволит улучшить качество диагностики у больных респираторными заболеваниями, подчеркнул Л.Мархаев.