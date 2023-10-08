Стрелков попросил суд отпустить его добровольцем в ЦАХАЛ

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова о предоставлении ему отпуска для поездки в Израиль.

Там обвиняемый в распространении фейков о российской армии военачальник планирует вступить в ряды ЦАХАЛ и принять участие в боевых действиях против палестинского движения ХАМАС.

– Мне рассказали о том, что произошло в прошедший шаббат на Святой Земле. Это ужасно и я прошу суд отпустить меня в качестве добровольца для защиты наших святынь, пусть там даже я буду рядовым солдатом, – обратился к суду Стрелков.

Решение по ходатайству экс-министра обороны ДНР будет принято 10 октября. Если оно будет удовлетворено, то он сможет немедленно вылететь в Израиль под гарантии его возвращения после завершения боевых действий от Тель-Авива.

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