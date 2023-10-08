 

Экраны iPhone 15 Pro продолжают ускоренно выгорать по всему миру

08.10.2023, 17:25, Разное
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Портал MyDrivers пишет о распространенных жалобах пользователей iPhone 15 Pro на быстрое выгорание экранов в своих новых смартфонах. Эту проблему впервые заметил один из авторов портала iPhones.Ru, который уже через две недели после покупки столкнулся с выгоревшим силуэтом клавиатуры на экране устройства. С течением времени похожие жалобы начали поступать от других пользователей смартфонов Apple по всему миру.

Отдельно отмечается, что на ускоренное выгорание экрана жалуются владельцы как iPhone 15 Pro, так и iPhone 15 Pro Max, в то время как сообщений о подобной проблеме от пользователей базовых моделей iPhone 15 и 15 Plus не поступало. Иногда поломка возникает уже через несколько дней после приобретения устройства.

На данный момент причина данного явления остается неизвестной. Если проблема связана с качеством дисплеев, это может означать наличие серьезного аппаратного дефекта, требующего замены экрана или даже всего устройства. Компания Apple пока не предоставила официальных комментариев по этому вопросу. В прошлом году владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с подобной проблемой, однако тогда компания не признала этого.


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