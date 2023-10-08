Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу
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Уже на протяжении недели Игорь Николаев находится вне больницы. Артист восстанавливается после коронарного
шунтирования.
Медики предписали знаменитости полный покой до значительных улучшений. Из-за этого сольные концерты и корпоративы придется поставить на паузу.
Кроме того, у певца были отменены предыдущие выступления и даже
сорвался тур по США. При этом артист придумал, как решить
проблему снижения доходов. Он значительно повысил стоимость своих будущих концертов, которая стала достигать, как писали “Дни,ру”, цены однокомнатной квартиры в регионах.
Многие россияне хотят знать, как чувствует себя Игорь Николаев сегодня. Судя по всему, певец счастлив находиться в кругу семьи.
Сегодня Николаев отмечает день рождения у младшей дочери Вероники. Артист поздравил свою любимицу в соцсети. “Сегодня у нашего с Юлией Проскуряковой солнышка,
нашей дочки Вероники день рождения – восемь лет! Живу тобой, родная, очень люблю, пожалуйста, будь счастлива!”, — сделал трогательное заявление артист.
Стоит отметить, что к поздравлению присоединилась Кристина
Орбакайте. Не остались в стороне и подписчики автора песни “Выпьем за любовь”. Можно с уверенностью сказать, что Игорь Николаев сегодня счастлив, находясь рядом с любимыми людьми.
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