Динозавры не правили миром: 4 мифа о эпохе динозавров

Динозавры не правили миром: 4 мифа об эпохе динозавров Сколько лет мы живем под единым, который мы все называем Земным шаром, но, похоже, он не совсем такой. Два миллиарда лет назад на нашей планете жили гигантские ящеры, которые, по мнению некоторых ученых, правили Солнечной системой на протяжении многих сотен миллионов лет.

Так, гипотезы, которые появились в начале этого века, говорят о том, что во времена динозавров в нашей Галактике также обитали гигантские объекты, которые в настоящее время считаются источниками открытого космического излучения (определенное количество этих объектов, соответственно, входит в число открытых источников).В то же время, по некоторым данным, в то время Земля, Венера и Марс, по-видимому, входили в состав гигантской энергетической паутины, которая оплетала всю нашу Солнечную систему, и, что самое главное, наше собственное звездное небо. Вот что пишет об этом профессор астрономии и философии Норберт Козик в книге “Народы, стоящие за Вселенной”: “Предварительные исследования позволяют предположить, что человечество не всегда было таким, какое мы сейчас знаем, оно представляло собой организацию, существовавшую в течение сотен миллионов или миллиардов лет. В ходе развития этой организации, охватывающей миллионы лет, сформировались как гиганты – группы цивилизаций галактического масштаба, так и обычные разумные виды, стоящие в стороне от огромных космических паутин”.

Существуют и другие теории. Например, цивилизацию динозавров, возможно, предшествовала цивилизация гигантов. Как утверждает Филд, древние индейцы майя, ацтеки, инки и другие народы, жившие несколько тысяч лет назад, говорили о том периоде, когда Земля находилась на стадии развития, когда она была покрыта облаком, которое в действительности и являлось растительностью.

После создания инопланетян динозавры и другие обитатели планеты погибли.