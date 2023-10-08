 

Врач назвала 5 медицинских осмотров, которые необходимо пройти человеку до 40 лет

08.10.2023, 16:15, Разное
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Доктором рекомендуется людям до 40 лет вести персональную медицинскую статистику, но есть осмотры, которые стоит пройти и раньше.

Рак кожи. Рак кожи становится все более распространенным. Регулярно необходимо проверять кожу на изменения, такие как изменение цвета или текстуры, а также наличие родинок. Если замечены какие-либо изменения, следует обратиться к врачу для биопсии.

Уровень железа и анемия. Анализ крови на уровень железа может выявить железодефицитную анемию. Недостаток этого элемента также может вызвать усталость, одышку и бледность кожи. Это особенно важно для тех, кто не употребляет достаточно железосодержащей пищи или принимает определенные медикаменты.

Уровень холестерина. При взятии крови также следует проверить уровень холестерина. Его высокий показатель увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Если обнаружен повышенный уровень холестерина, необходимо изменить свой образ жизни, бросить курить и увеличить физическую активность.

Витамины и минералы. Также следует сдать анализ крови на питание, чтобы убедиться, что рацион обеспечивает всеми необходимыми витаминами и минералами. Некоторые пищевые предпочтения могут увеличить риск дефицита витаминов, например, веганство может привести к дефициту витамина B12 или D.

Проверка артериального давления. Проверка артериального давления поможет определить невыявленное артериальное давление, которое может быть серьезной проблемой для многих.


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