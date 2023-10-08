 

Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи

08.10.2023, 15:55, Разное
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Исчезновение знаменитостей из информационного пространства всегда сопровождается повышенным вниманием общественности. Недавно в центре внимание оказалась новость о том, что пропала Кондулайнен.

В Театре Луны, где артистка служила последнее время, не смогли помочь определить местонахождение актрисы. Телефон Елены не отвечал, на работе знаменитость давно не появлялась. При этом стало известно, что все это время она продолжала ежемесячно получать зарплату.

Шумиха в Сети, судя по всему, оказала влияние на ситуацию. Увидев, что она посеяла панику в среде коллег по цеху, Кондулайнен вышла на связь с россиянами и рассказала, что происходит в ее жизни.

Елена поспешила успокоить всех, кто переживал за ее судьбу и здоровье. Информация о том, что Кондулайнен пропала, не подтвердилась. Все это время артистка находилась на море в Тунисе.

Во время отдыха Кондулайнен решила прибегнуть к так называемому цифровому детоксу и не отвечать на звонки, не появляться на просторах Сети. Стоит отметить, что несколько лет назад произошла схожая ситуация, когда Кондулайнен пропала из поля зрения общественности.
Тогда актриса пережила инсульт и попала в больницу. Сцену и съемки пришлось оставить на определенное время.


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