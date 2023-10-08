План Путина одержать на Украине победу начинает сбываться, считают сторонники террора

В США отказались выделять дополнительные средства Киеву, а в Европе к власти приходят партии, обещающие прекратить его финансирование. Как пишет Business Insider, Владимир Путин давно сделал ставку на то, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать, и похоже, что его план начинает сбываться.



AP

В Кремле с радостью встретили новость о том, что правое крыло Республиканской партии в Конгрессе отказалось выделить больше средств Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал воцарившуюся неразбериху предвестником грядущих событий: по его словам, поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать. Как пишет Business Insider, аналитики уже давно заключили, что это и есть ключевой элемент путинского плана: продолжать борьбу до тех пор, пока Запад не устанет помогать Украине.

Спор в Конгрессе США разгорелся из-за нового многомиллиардного пакета помощи Украине. Ранее выделенные средства оказали Киеву ключевую поддержку в его борьбе против России. Крайне правая фракция изоляционистов от Республиканской партии в Палате представителей не только выступила против, но даже сняла из-за этого с должности спикера Кевина Маккарти.

Пентагон заверил, что у него имеется предварительно одобренная помощь на миллиарды долларов, но рано или поздно закончится и она. При этом США — далеко не единственная страна, где зреет усталость от Киева. На прошлой неделе партия «Курс — социальная демократия» одержала верх на выборах в Словакии, пообещав урезать Украине поддержку. А в Германии набирает популярность «Альтернатива», чьи лидеры давно поддерживают связи с Россией и также выступают против помощи Украине.

Как отмечает автор статьи, даже если поддержка Европы сохранится, восполнить выпавшую помощь США европейским союзникам Киева будет тяжело. На этой неделе вышла целая вереница репортажей с одним и тем же лейтмотивом: западные союзники уже отдали Киеву большую часть того, что могли.

По мнению аналитиков, Путин уже давно сделал ставку на то, что западная поддержка Украины рано или поздно иссякнет: по семейным бюджетам больно ударили дороговизна топлива и инфляция. Другие аналитики полагают, что ликование Кремля может оказаться преждевременным. Согласно опросам, большинство американцев по-прежнему поддерживают помощь Украине, хотя среди республиканцев доля сторонников Киева падает. А бельгийский аналитический центр Брейгель в июне зафиксировал, что народная поддержка Украины в ЕС сохраняется, несмотря на некоторый спад. Однако в нестабильном и непредсказуемом геополитическом климате западным лидерам будет непросто сохранить поддержку, которая позволит Украине продолжить борьбу.

—