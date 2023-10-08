Мнение: О последней надежде Путина… Опять провал?
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Говорят, что российский президент Владимир #Путин определился со своей генеральной линией по Украине. И нынешнее затишье — относительное, впрочем, — это лишь тактический ход, чтобы обеспечить спокойный фон перед мартовскими выборами 2024 года. Которые он снова хочет «выиграть чисто».
А вот затем…
Украину ждёт куча неприятных сюрпризов.
Главный из которых будет заключаться в том, что «генерального наступления» ВС РФ, скорее всего, не случится. Будет продолжаться «активная оборона», главная цель которой — нанести как можно больший материальный и физический урон противнику без лишних жертв со своей стороны. Чтобы затем, уже в 2025 году «окончательно договориться» с теми, кто, как считает российский президент, стоят за спинами нынешних киевских властей.
Проще говоря, когда в Белый дом в январе 2025 года вернётся Дональд «Наш» Трамп, уже с новым мандатом от избирателей, с ним можно будет заключить большую сделку. Ведь бывший магнат, ставший политиком, их большой любитель.
Казалось бы, всё верно, однако…
Есть неучтённый нюанс.
Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии в ходе своего пятичасового выступления в Айове поделился с будущими сторонниками одной историей.
— В своё время я говорил Путину «Владимир! Мы с тобой друзья, хорошие друзья. Однако если ты туда [на Украину] зайдешь, мы долбанём так, что мало не покажется». Не буду вам сейчас рассказывать, что именно я ему тогда сказал, потому что это были нехорошие слова. Он мне такой: «Да не гони, ты этого не сделаешь!» А я ему: «Сделаю».
И учитывая двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины Дональд Трамп может для Владимира Путина оказаться ещё большим «ястребом», чем Джо #Байден.
И что будет тогда?
Провал?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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