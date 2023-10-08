«Кура», «греча» и «шаверма» станут единственно верными вариантами слов

Институт им. В. В. Виноградова выпустил в новой редакции Большой орфографический словарь русского языка. Издание было дополнено в соответствии с требованиями времени.

В новой редакции устранены дискуссионные моменты – кофе теперь официально среднего рода, а другой пищевой продукт – творог – с 1 января 2024 года получил ударение на первый слог. По многочисленным просьбам школьников и студентов значительно облегчится написание наречий – языковеды разрешили писать слова этой части речи, как слитно, так и раздельно по собственному усмотрению независимо от контекста, например, «пойти налево» или «пойти на лево». Наречия, состоящие из числительных и суффиксов во- и в- («во-первых», «во-вторых») разрешат писать без дефиса.

– Всё равно никто дефисы не ставит, даже журналисты «Комсомолки». Можете сами почитать интернет, – пояснил доцент кафедры языковедения, один из составителей словаря Борис Рёмин.

Нашло своё отражение в словаре и преобладание в авторском коллективе экспертов из Санкт-Петербурга – «кура», «греча» и «шаверма» станут единственно нормативными вариантами.

– Мы бы хотели ещё закрепить «парадный» и «поребрик», но москвичи сопротивлялись, один даже принёс телескопическую дубинку и бил всех по пальцам. Это больно, – заявил другой составитель издания Ростислав Гринцевич.

—