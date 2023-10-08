 

В СКФУ обнаружили ген овцы, который увеличивает количество мяса на 20%

08.10.2023, 15:15, Разное
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Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) провели исследование ДНК овец и нашли маркеры, влияющие на мясную продуктивность. В частности, удалось установить, что одной из ключевых причин снижения живой массы у животных является материнская смертность, а также отмечается тенденция к увеличению числа мертвых животных.

«Материнская смертность у овец сегодня в зависимости от породы может составлять от 30 до 120 процентов. У остальных 34 процентов популяции эмбриональное развитие оказалось скоропостижным», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой генетики и селекции ослов и коз СКФУ Константин Жук. По его словам, в результате проведенного исследования были выделены четыре группы животных, различающихся по всем указанным параметрам.

По словам ученого, на каждую группу влияет характер выпаса и использование животных на мясо. Так, овец аризонских травоядных ежедневно выпасают на сочных пастбищах, где много растительности и воды. В то время как овец арагонских травяных пород животных содержат на сухом и грязном пастбище, где нет даже растительности. Кроме этого специалисты выделили группы животных по географии содержания — от самых северных пастбищ до южных.

По результатам исследований установлено, что особое влияние на набор живой массы оказывают ветер и влажность.


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