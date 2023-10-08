 

Realme GT Neo5 SE признан самым мощным бюджетным смартфоном по версии AnTuTu

08.10.2023, 15:01, Разное
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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свой сентябрьский рейтинг производительности бюджетных Android-смартфонов, на первом месте этого списка оказался Realme GT Neo5 SE с результатом в 1,14 миллиона баллов. Этот устройство впечатлило экспертов благодаря своему мощному чипсету Snapdragon 7+ Gen 2.

На втором месте расположился бюджетный Redmi Note 12 Turbo, также набравший 1,14 миллиона баллов. Тройку лидеров замыкает iQOO Z8 с результатом в 959 тысяч баллов, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 8200.

С четвертого по шестое место в рейтинге заняли iQOO Neo7 SE, Vivo S17 Pro и Oppo Reno 10 Pro 5G, также с чипсетом MediaTek Dimensity 8200.

OnePlus Ace Racing Edition с чипом Dimensity 8100-Max набрал 888 тысяч баллов. Восьмое, девятое и десятое места разделили между собой Redmi K60E (885 тысяч, с Dimensity 8200), Xiaomi Civi 3 (884 тысяч) и Redmi Note 12T Pro (883 тысяч), с чипсетом Dimensity 8200-Ultra.


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