 

Gasgrid Finland: подводный газопровод в Эстонию перекрыли из-за возможной течи

08.10.2023, 15:01, Разное
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В ночь на воскресенье операторы Gasgrid Finland и Elering обнаружили необычное падение давления в подводном газопроводе, соединяющем Финляндию и Эстонию. Это, возможно, свидетельствует о наличии утечки газа. После этого, клапаны подводного газопровода были немедленно перекрыты, что позволило устранить потенциальную утечку.

Обе компании в настоящее время активно работают над выяснением всех деталей произошедшего инцидента. Важно отметить, что поступление газом в Финляндии остается стабильным, так как он по-прежнему идет через СПГ-терминал Inkoo.

Эта ситуация подчеркивает важность надежности и безопасности газотранспортных систем, все усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности поставок газа между Финляндией и Эстонией.


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