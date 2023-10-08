 

Санкт-Петербургский государственный университет изучал паразитов, которые превращают ракообразных в зомби

08.10.2023, 14:05, Разное
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В СПбГУ изучили паразитов, превращающих ракообразных в зомби-кастратов. Ученые Сеченовского университета изучили изменение энзимов у личинок раков-богомолов и показали, что потери некоторых из них ведут к “острому кризису”, при котором раковые клетки погибают.

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, рассказывается о механизме распространения раковых клеток у Platyneotrichia rosea. Это связано с конвергенцией поколений ракообразного и микроорганизмов, которые вырабатывают мутации, нужные для преобразования ракообразных в хищных зомби.

В ходе эксперимента ученые измерили активность генов экзокринной или инсулин-продуцирующей, железы (вегетативной) и энзима Activa P38, который является частью сложного фермента Activa 28.У крыс, у которых были удалены экзокринная и инсулиновая железы, количество SUBD mRNA (серия энзимуальных генов-переносчиков, которые представляют собой белки, позволяющие раковым клеткам успешно размножаться) составляло только 85 процентов от нормы. А вот у раковой клетки, которая развилась на их месте, активность SUDD mRNAs (серии генов, определяющих сборку клеточной стенки и клеточных молекул) составляла 90 процентов, а фермент активации WAD mR-EBP-2 – 99 процентов.


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